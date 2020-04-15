Известный сибирский орнитолог Алексей Эбель занимается, в частности, спасением птиц-подранков. Вы очень удивитесь, узнав, что дело это не только хлопотное, но и чуть ли не запретное.

- Представьте, что у вас есть собака, которая захромала, - приводит пример мой собеседник. - И вы, как ответственный хозяин, выносите ее на улицу, разместив при этом на двери дома объявление, что всякий, кто возьмется лечить эту животинку, должен сначала согласовать это с вами, забрать ее в вашем присутствии, а когда выздоровеет, вернуть обратно, не дожидаясь спасибо. Так не бывает, скажете вы...

- Конечно, не бывает, Алексей Леонович!

- Увы, это типичная ситуация с диким животным, находящимся в уязвимом положении, и чем оно реже и ценнее, тем сложнее обстоят дела, - продолжает специалист. - Не так давно к нам поступила самка сокола-балобана с перебитым крылом. Это вид, занесенный в Красную книгу РФ, за изъятие этой птицы из природы (отлов или отстрел) грозит уголовное наказание - до 5 лет лишения свободы. А что делать, если к вам такая птица попала раненой или ослабленной? Государство пока предлагает единственный алгоритм: чтобы помочь птице, вы сначала должны найти государственного охотинспектора или другого специалиста Росприроднадзора, уговорить его приехать к вам, чтобы облеченный властью человек произвел процедуру "изъятия из природы". Но доживет ли до этого птица? Сейчас, правда, разрешили не ждать, а уведомлять соответствующее ведомство, но это скользкая ситуация...

Когда в лечебницу приносят краснокнижную птицу, возникает масса юридических сложностей. Фото: Алексей Эбель

В случае с соколом-балобаном спасателям повезло - они забрали раненую птицу в присутствии госохотинспектора. А дальше - все лечебные мероприятия за свой счет.

- Вы думаете хозяин, сиречь государство, окружает бедолагу теплом и заботой? Увы, у него нет такой статьи расходов. Нам как бы говорят: "Если пожелаете, то можете кормить и лечить, а когда птица выздоровеет, мы решим, что с ней дальше делать". Получается, лечить, кормить и реабилитировать диких животных - дело не государства, а чудаков-энтузиастов, - сетует Алексей Эбель.

Самку сокола, кстати, спасти не удалось. Выяснилось, что птица сломала крыло после сильного отравления - яд, скорее всего, рассыпали владельцы голубятен. Но Эбелю и его соратникам некогда было посыпать голову пеплом. Алексей Леонович вскоре сообщил:

- Вчера было сразу три поступления, и спасибо всем, кто принимал участие в организации доставки птиц. К сожалению, лебедя-кликуна из Бийска везли слишком долго, теперь только вскрытие покажет, что произошло. Еще один "пациент" из Бийска - сокол-сапсан, взрослая самка. И опять с подозрением на отравление. Надо бы выяснить, кто травит редкие виды, за намеренное уничтожение которых предусмотрен уголовный срок. Еще одну хищную птицу - молодую самку ястреба-тетеревятника - привезли из Кызыл-Озёка Республики Алтай (спасибо сотрудникам Алтайского заповедника за помощь в организации доставки). Где-то она попала в капкан, рану ей заклеили и выпустили. Но лапа не действует, и птица охотиться не может. Голодную, в ослабленном состоянии ее подобрали и привезли к нам. Будем лечить.

Сокола-сапсана и ястреба-тетеревятника удалось выходить благодаря специалистам ветклиники "Добрый доктор" и краевой общественной организации помощи диким животным "Ноев ковчег". Но помочь удается далеко не всегда...

- В законодательстве о животных есть целый ряд огрехов. Например, есть несколько видов птиц, по которым предусмотрена уголовная ответственность даже за торговлю их чучелами. Но в то же время действия, направленные на целенаправленное уничтожение этих птиц, не вошли в трактовку уголовной статьи. Также непонятно, что делать с бродячими собаками в охотугодиях и на особо охраняемых территориях. По закону их нужно отлавливать и стерилизовать, но кто бы этим занимался, - подчеркивает орнитолог.

Алтайские защитники природы направили в адрес генерального прокурора РФ Игоря Краснова коллективное обращение с просьбой принять меры по факту размещения на YouTube сюжета, подробно описывающего способы уничтожения соколов и ястребов с помощью ядов и различных механических приспособлений.

"Этот и ему подобные видеоролики носят обучающий характер и подробно описывают различные способы уничтожения соколообразных и ястребиных видов птиц. Такая практика приведет к гарантированному уничтожению хищных птиц, в том числе занесенных в Красную книгу, например, таких видов как балобан. Размещение в сети подобного видео, по нашему мнению, приводит к нарушению действующего природоохранного законодательства", - уверены авторы письма.

По словам Эбеля, после письма в Генпрокуроратуру прошла встреча в минприроды, в ходе которой, наконец, был найден алгоритм действий по "изъятию из природы для лечения" краснокнижных животных.

- Но проблема в том, что мы можем забрать больную птицу только на время. А если после лечения ее уже нельзя отпускать на волю? У одной может быть серьезно травмировано крыло, у другой - лапа, у третьей - клюв. Такие особи не выживут, если их выпустить на волю. Но решения по таким птицам должно приниматься на уровне федерального Росприроднадзора. Возникает много бумажной волокиты и других заморочек - это же особо ценное госимущество! При этом государственных питомников по лечению и реабилитации пострадавших особей попросту нет. Фактически спасением ценных животных занимаются энтузиасты и на это уходят немалые средства. Например, для тех же соколов нужны облеточники - специальные помещения большой площади.

P. S.

Самое грустное в данной ситуации то, что инициативы по спасению и сохранению пострадавших (чаще всего от браконьеров) птиц и животных исходят от неравнодушных людей, а надзорные органы и депутатский корпус пока никак не подключаются к решению назревших проблем.