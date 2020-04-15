Вопросы защиты населения от заражения коронавирусной инфекцией и меры, противодействующие ее распространению, взяли на контроль депутаты Законодательного собрания Новосибирской области.

Как отметил спикер регионального парламента Андрей Шимкив, сегодня это самая актуальная тема.

- В нынешней непростой ситуации правительство региона, сотрудники чрезвычайных служб и особенно врачи и медсестры работают с полной отдачей сил. Мои коллеги - депутаты - также готовы работать в чрезвычайном режиме. Хоть днем, хоть ночью, если потребуется, будем принимать незамедлительные решения, от которых зависит благополучие наших жителей, - подчеркнул Андрей Шимкив на заседании комитета заксобрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения.

Министр здравоохранения области Константин Хальзов сообщил депутатам о работе, которая проводится в регионе, чтобы не допустить массового заражения жителей региона и подготовить учреждения здравоохранения на случай ухудшения ситуации.

В Новосибирской области пациентов с подозрением на COVID-19 принимают две больницы - первая инфекционная (сюда привозят взрослых) и третья детская (в ней сейчас находится двенадцать ребят, вернувшихся из-за рубежа либо контактировавших с лицами, побывавшими в заграничных поездках). Идет перепрофилирование больницы № 11 и одного из корпусов больницы № 12 для приема инфицированных пациентов. Рассматривается и вопрос их размещения в федеральных медучреждениях.

Участники заседания отметили, что обязательная двухнедельная самоизоляция - мера, принятая региональным правительством в отношении людей, прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга, - своевременная и правильная, так как последние случаи заражения связаны с поездками в эти города.

Депутатов интересовал алгоритм лечения пациентов с пневмонией, которая развивается у заболевших коронавирусной инфекцией. Как рассказал министр, все, кому поставлен диагноз "пневмония", встают на учет в областном реанимационно-консультативном центре и в обязательном порядке - на контроль федерального анестезиолого-реанимационного центра, который находится в Москве. Для таких пациентов два раза в день организована видеосвязь с лечащими врачами на местах и московскими специалистами.

Сегодня врачи и медсестры находятся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Фото: Татьяна Кравченко

- Каждый случай у нас на контроле. Согласно федеральному приказу, в области организовано семь центров оказания помощи пациентам с внебольничной пневмонией. Всех, у кого появляются признаки этого заболевания, госпитализируют в эти медицинские центры, которые находятся как в Новосибирске, так и в области, - отметил Константин Хальзов.

Андрей Шимкив подчеркнул, что сейчас депутатам заксобрания поступает очень много обращений, которые касаются оказания помощи при коронавирусной инфекции. И основной вопрос: "Куда обратиться человеку, если он захотел сдать анализ на COVID-19?". Четкого ответа на него пока нет. Также спикер обратил внимание на то, что подразделения МЧС должны активнее принимать участие в работе по противодействию эпидемии на территории области, в том числе заниматься дезинфекцией города, как это уже делается в других регионах.

Заместитель председателя профильного комитета заксобрания Александр Семенюк поинтересовался: предусмотрены ли в областном бюджете дополнительные выплаты врачам, среднему медперсоналу, специалистам скорой помощи - всем, кто работает с инфицированными? На что заместитель губернатора региона Сергея Нелюбов ответил, что на выплаты медицинским работникам выделено 119 миллионов рублей из федерального бюджета.

Депутат Татьяна Есипова обратила внимание участников заседания, на возможность того, что, когда все усилия системы здравоохранения брошены на борьбу с коронавирусной инфекцией, другие тяжелобольные пациенты могут остаться без должного внимания врачей. Председатель комитета заксобрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения комитета Игорь Гришунин заверил, что этого не произойдет - в регионе делается все возможное, чтобы медицинская помощь нуждающимся в ней оказывалась качественно и своевременно.

Справка

По данным областного оперативного штаба на утро 13 апреля, количество инфицированных коронавирусом в регионе достигло 46. За последние сутки зафиксировано восемь новых случаев заражения, из них два - завозные из Казахстана и Москвы. Пять человек за пределы Новосибирской области не выезжали и с уже выявленными пациентами не контактировали. В инфекционную больницу № 1 Новосибирска госпитализировано 102 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию, у 36 из них диагноз подтвержден. Десять пациентов уже выписаны. На само-изоляции находится 4,3 тысячи человек.

Что касается диагностики на COVID-19, то, как сообщил Константин Хальзов, кроме ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" тестированием будут заниматься несколько больниц города и одна частная фирма, соответствующие заявки уже одобрены Роспотребнадзором.

Прямая речь

Андрей Шимкив, председатель заксобрания Новосибирской области:

- Хочу поблагодарить медиков, которые сегодня находятся на передовой в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, непосредственно работают с больными. Мы должны их поддержать - дополнительными выплатами и дисциплинированным поведением. Обращаюсь ко всем жителям Новосибирской области - по возможности соблюдайте режим самоизоляции.

Понимаю, что невозможно закрыть все предприятия, но на работающих должны соблюдаться все меры предосторожности. Ближайшие недели нужно по возможности ограничить общение, оставаться дома, носить защитные маски, пользоваться дезинфицирующими средствами. Надеюсь, эта беда пройдет с наименьшими потерями.

Сотрудники МЧС должны заниматься не только плановыми и привычными работами, но и обеспечить безопасность горожан и начать дезинфекцию мегаполиса. Я вижу телевизионные сюжеты, как сотрудники МЧС гонят со льда рыбаков на Обском море, но не вижу, чтобы они занимались дезинфекцией города. Остановки общественного транспорта грязные, на дорогах пыль столбом, стены зданий никто не обрабатывает. Этим надо начинать заниматься.

Продукты с доставкой

Фото: Татьяна Кравченко

Депутаты заксобрания Новосибирской области стараются помочь многодетным семьям и пенсионерам в период самоизоляции. Например, передают продуктовые наборы волонтерам. Акцию поддерживают многие депутаты. Так, Виктор Кушнир и Юрий Бугаков передали в волонтерский центр партии "Единая Россия" по сотне продуктовых наборов, предназначенных для людей старшего поколения.