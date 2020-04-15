В ГТРК "Новосибирск" начал работать высокотехнологичный аппаратно-студийный комплекс.

Качество телесигнала - яркость и красочность изображения теперь увеличатся в разы. По словам специалистов, это обеспечивается передовыми техническими возможностями профессиональных видеокамер Ikegami. Картинка словно живет, а каждая деталь играет свою особую роль в кадре.

Отдельного внимания заслуживает центральный экран главного павильона, так называемой "выгородки" новостей. Это большой светодиодный экран высокой четкости. Подобную технологию несколько лет назад впервые показали во время конкурса "Евровидение" - огромные видеопроекции полностью заменяли классические декорации.

Теперь технология создания новостей на всех этапах производства выполняется только в формате HD. Эти изменения смогут оценить и посетители интернет-ресурсов ГТРК "Новосибирск": картинка в HD-качестве теперь размещается во всех социальных сетях телекомпании.

Прямая речь

Игорь Павлов, директор ГТРК "Новосибирск":

- Такая глобальная модернизация - это, конечно, новое качество регионального телевещания, которое было бы невозможно без помощи и поддержки нашего федерального руководства.