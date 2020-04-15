Новосибирские учителя стали блогерами

После весенних каникул школы Новосибирска возобновили работу. Однако в классах по-прежнему тихо, обучение проходит онлайн.

Теперь педагоги видят своих учеников только на экранах. Фото: Татьяна Кравченко

Начиная с 6 апреля в Новосибирске на дистанционную систему обучения перешли 196 школ, в которых обучается 174,4 тысячи человек. Еще около двадцати - коррекционные учреждения и школы при ГУФСИН - подключаются постепенно.

В первый же день соцсети буквально раскалились от возмущений родителей: "Началка на дистанционке" - это ужас ужасный. Абсолютно все на родителях - получи задания, разберись, научи, помоги, найди видео, зайди на висящие сервисы, проконтролируй, отсканируй, отправь на разные почты учителям, получи оценки в электронном дневнике, исправь ошибки, отправь по новой".

Справедливости ради надо заметить, что не все родители восприняли дистанционное образование со знаком "минус". Согласно опросу 1 600 респондентов, который провел сервис SuperJob, 38 процентов родителей недовольны организацией дистанционного обучения школьников. Довольны - 36 процентов.

- Родители в основном жалуются на технические сложности и неготовность ИТ-структур: учебные онлайн-платформы и школьные порталы не справляются с нагрузкой, зависают или работают некорректно. Родители отмечают нехватку живого общения с педагогами, а также тот факт, что дети вынуждены проводить за компьютером по несколько часов в день, - прокомментировал результаты опроса PR-директор SuperJob Денис Новоселов.

В Новосибирске специалисты говорят, что технические трудности, связанные с "подвисанием" учебных платформ, с невозможностью сразу подключить весь класс к работе, временные. Куда сложнее оказалось подготовиться к новому формату психологически. Члены семей, в которых есть учащиеся, вынуждены перекраивать свой график, обустраивать учебное место для ребенка, не шуметь во время онлайн-уроков и так далее. Вообще всем - преподавателям, ученикам и родителям - пришлось перестраиваться в кратчайший срок.

Семь тысяч новосибирских учителей, а это 64 процента от общего числа, имеют возможность выходить на связь с учениками из дома.

- В моем виртуальном классе шестнадцать учеников. Есть некоторые технические сбои, но незначительные. В целом система работает. Занятия проводим на основе всероссийской платформы "Учи.ру". Мы и раньше использовали возможности этого ресурса в обучении. Удобно, что учитель сразу получает обратную связь от каждого ученика. В первый день мы все радовались, что можем общаться, быть на связи, - сообщила преподаватель английского языка экономического лицея Елена Охина.

Начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев считает, что учителя готовы к работе в новых условиях. В зависимости от ситуации преподаватели могут подстраивать расписание, дробить классы на группы, чтобы занятия были более эффективными. Главная цель - ученики должны получать знания, несмотря на изменение формы обучения.

Сегодня никто не может сказать, когда учащиеся снова смогут пойти в школу. В минпросвещения рассматривают вопрос о переносе ЕГЭ на более поздний срок. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

Контакт

Телефон доверия для детей и родителей по вопросам организации дистанционного обучения: 8-800-2000-122.

Справка "РГ"

В соответствии с нормативными документами правительства Новосибирской области и в зависимости от технических возможностей обучающихся и образовательных учреждений занятия могут быть организованы с использованием разных моделей и образовательных цифровых ресурсов. В их числе - Сетевая дистанционная школа Новосибирской области, ЯКласс, Яндекс.Учебник, Учи.Ру, РЭШ и другие.

По санитарным нормам, продолжительность непрерывной работы за компьютером не должна превышать 20 минут для младших школьников и 35 минут для старшеклассников.