От чего зависит выполнение программы капитального ремонта в Кузбассе

Почти четырнадцать тысяч многоэтажек намечено обновить в Кузбассе по программе капитального ремонта общего имущества в таких домах до конца 2043 года. О том, как выполняются эти планы и что предпринимается для их воплощения в жизнь, - наш разговор с директором некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса" Русланом Галимовым.

Руслан Галимов: В Кузбассе все эти годы тариф оставался одним из самых низких по Сибири. Фото: Григорий Яковлев

Руслан Ринатович, региональный оператор, как и нормативно-правовая база для реализации программы капремонта, появились в нашем регионе в 2013 году. Что удалось сделать за это время?

Руслан Галимов: Более чем в 2,7 тысячи многоквартирных домов проведены работы по капитальному ремонту на общую сумму свыше пяти миллиардов рублей. А именно: произвели замену 1 997 лифтов почти на 2,8 миллиона, кровель - на 2,3 миллиарда, выполнили ремонт фасадов и фундаментов на 232 миллиона, а также внутридомовых инженерных систем - на 349 миллионов рублей. И все это было сделано за счет средств, уплаченных собственниками многоквартирных домов в качестве взносов на капремонт.

Что же касается краткосрочного плана реализации региональной программы на 2017-2019-й, то в минувшем году необходимо было отремонтировать 625 многоквартирных домов. В 528 домах работы, на которые израсходовано 1,3 миллиарда рублей, выполнены. А ремонт 97 домов продолжается.

Почему не уложились в намеченные сроки?

Руслан Галимов: Причин несколько. Во-первых, не были проведены вовремя общие собрания собственников, на которых как раз и должны приниматься решения о капремонте. В результате протоколы этих собраний от доброй половины многоквартирных домов поступили с большим опозданием. В свою очередь это привело к задержке выполнения работ подрядными организациями. А пока завершились закупочные процедуры, наступила осень. И нам пришлось заключать с подрядчиками дополнительные соглашения о продлении сроков капремонта крыш и фасадов в связи с неблагоприятными погодными условиями. Но недавно в Жилищный кодекс РФ внесли изменения, и теперь при отсутствии протокола собрания собственников в течение трех месяцев решение о капремонте предложенного регоператором дома обязаны за тридцать дней принять органы местного самоуправления. Так или иначе, но на рассмотрение предложения отводится четыре месяца.

Кроме того, до недавнего времени у нас не было возможности даже приступить к подготовке проектной документации на капремонт домов со статусом объектов культурного наследия. А теперь постановлением правительства области установлен размер предельной стоимости работ, в том числе связанных с подготовкой научно-проектной документации на капремонт таких домов и проведением государственной историко-культурной экспертизы проектов их сохранения. Таким образом, в настоящее время мы можем размещать электронные аукционы по отбору проектировочных организаций и оплачивать работы по разработке и государственной историко-культурной экспертизе научно-проектной документации из фонда капремонта. Уточню: из краткосрочных планов реализации программы прошлых лет в план 2020-го в Кузбассе перешло 32 объекта культурного наследия.

Надо сказать, по всем 97 домам, оставшимися неотремонтированными с прошлого года, утверждены проекты, проведены аукционы, заключены договоры. Работы начнутся, как только позволит погода, и завершатся в течение лета.

А как обстоят дела с уплатой взносов собственниками?

Руслан Галимов: Собираемость взносов в регионе на уровне около 89 процентов. За прошлый год в фонд поступило более двух миллиардов рублей. Учитывая то, что только в 2019 году мы подали более двух тысяч судебных исков и заявлений о выдаче судебных приказов на сумму почти сорок миллионов рублей, а также около тысячи заявлений в службу судебных приставов о возбуждении исполнительных производств. Так что вышеупомянутый показатель собираемости - это, к сожалению, не только заслуга ответственных и добросовестных собственников, своевременно оплачивающих взносы на капитальный ремонт, но по большей части результаты претензионно-исковой работы регионального оператора.

Так выглядит фасад дома по адресу пр. Строителей, 62 в Новокузнецке после капремонта. Фото: Фонд капремонта многоквартирных домов Кузбасса

При создании Фонда было принято решение - применять так называемую "агентскую схему" начисления взносов на капитальный ремонт. В соответствии с ней были заключены агентские договоры с управляющими организациями. И затем в процессе работы региональный оператор выявлял недобросовестных агентов, которые либо перечисляли собранные взносы в Фонд несвоевременно, либо не перечисляли вообще.

В связи с этим в 2019 году была проведена претензионно-исковая работа в отношении сорока агентов на сумму более 73 миллионов рублей.

Фасад того же дома, на проспекте Строителей, 62, до капитального ремонта. Фото: Фонд капремонта многоквартирных домов Кузбасса

Сложившаяся ситуация заставила нас по примеру большинства операторов в субъектах РФ принять решение о переходе на так называемую "схему самоначисления" взносов на капремонт. По этой схеме Фонд начисляет, собирает и учитывает взносы самостоятельно. В прошлом году на самоначисление в полном объеме перевели более 147 тысяч лицевых счетов собственников помещений в 3,6 тысячи многоквартирных домов шестнадцати муниципальных образований. А четыре территории перешли на эту схему частично. Но в общей сложности она уже действует в отношении 21,2 процента лицевых счетов в Кузбассе.

Однако есть в областной программе и так называемые неокупаемые дома. Это дома, которым и к 2043 году не удастся накопить средства даже на один вид капремонта. Поскольку сумма взносов, которые они собирают, гораздо меньше установленной в регионе предельной стоимости работ. Не говоря уже о сметной стоимости. Так что работы на этих домах приходится постоянно откладывать. При величине взноса в 3,9 рубля количество неокупаемых домов в долгосрочной региональной программе превышало 7,9 тысячи (почти половина от 13,9 тысячи домов, включенных в программу). Но после того как областное правительство с 1 сентября 2019-го повысило минимальную сумму взноса до 6,71 рубля, таких домов в долго-срочной программе стало вдвое меньше - около 4,7 тысячи. И уже в прошлом году появилась возможность приступить к ремонту без малого двухсот домов, считавшихся неокупаемыми.

Теперь не только число жилых объектов, но и количество видов работ по капремонту на них можно будет увеличить. Ведь нередки случаи, когда собственники, например, за новую крышу вынуждены рассчитываться все тридцать лет - до конца действия региональной программы. И на другие виды ремонта они претендовать, естественно, уже не могут. Подобная ситуация - практически во всех территориях области.

Таким образом, в условиях бюджетного дефицита и отсутствия софинансирования из госказны и Фонда содействия реформированию ЖКХ самый оптимальный вариант, рекомендованный минстроем РФ, - постепенное повышение размера взноса на капремонт.

Тем более что в Кузбассе все эти годы тариф оставался одним из самых низких по Сибири. С 2014 по 2019-й он увеличивался лишь дважды - в общей сложности на 2,8 рубля.

Что мы получим в результате корректировки размера взноса? Модернизацию жилого фонда, ежегодное увеличение количества отремонтированных объектов и рост капитализации квартир на рынке.

Понятно, что откладывать выполнение капремонта многоквартирных домов недопустимо: состояние жилого фонда будет ухудшаться. Но нельзя не учитывать и сегодняшнюю непростую ситуацию, связанную с распространением коронавируса.

Руслан Галимов: У нас в регионе это учитывается в полной мере. Как известно, в марте правительство области постановило увеличить минимальный размер взноса с 1 апреля 2020 года - до 7,69 рубля за квадратный метр общей площади. Однако на фоне действующего режима повышенной готовности (а он вносит целый ряд ограничений, в том числе для граждан) изменение тарифа по решению губернатора области Сергея Евгеньевича Цивилева будет отложено на два месяца - до 1 июня. Кроме того, согласно постановлению Правительства РФ, с 1 апреля жителям области не будет начисляться пеня за несвоевременную оплату не только взносов на капремонт, но и всех без исключения жилищно-коммунальных услуг.

Остается добавить, что результаты капитального ремонта и качество его проведения должны соответствовать ожиданиям граждан. Это - основная задача, требующая больших усилий всех участников реализации программы. И мы будем делать все для ее выполнения, вместе преодолевая возникающие проблемы.

Между тем

В ближайшие три года в Кузбассе запланировано капитально отремонтировать 4 048 многоквартирных домов, 1 616 из которых предстоит привести в порядок в текущем году.

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