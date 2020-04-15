В Республике Алтай до конца 2021 года все социально значимые объекты должны быть обеспечены скоростным доступом в Сеть.

Чтобы решить эту задачу, в регионе нужно проложить более 300 километров волоконно-оптических линий связи.

- В прошлом году семьдесят социально значимых учреждений, прежде всего сферы образования и здравоохранения, были подключены к Сети. А в текущем году до 30 сентября интернет придет еще в 46 ФАПов, 31 школу, девять пожарных постов и одну пожарную часть в Горно-Алтайске и девяти районах Республики Алтай, - отметили в региональном министерстве цифрового развития.

В планах на 2021 год - обеспечить скоростным доступом в сеть еще 112 социальных объектов.