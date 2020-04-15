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15.04.2020 06:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Шанс на миллион

Ученый встретил в горах самую редкую кошку России
Текст: Татьяна Кузнецова (Республика Алтай)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 82(8136)
Научный сотрудник Сайлюгемского национального парка Алексей Кужлеков больше десяти лет выслеживает в горах Алтая редчайшего хищника - снежного барса. Ставит фотоловушки, обследует труднодоступные уголки парка, буквально живет в горах. И за все это время ни разу не видел барса воочию, только на фотоснимках. Но в этом сезоне удача ему улыбнулась: ученый встретил сразу двух ирбисов. Он не только сделал уникальные снимки, но и услышал брачный зов диких кошек.
Самка ирбиса в упор разглядывала биолога. Фото: Алексей Кужлеков Самка ирбиса в упор разглядывала биолога. Фото: Алексей Кужлеков
Самка ирбиса в упор разглядывала биолога. Фото: Алексей Кужлеков

- Наконец-то я их увидел. Ждал этой встречи десять лет. До этого удавалось только заснять барсов на фотоловушки. А чтобы вот так, на расстоянии двадцати метров смотреть хищнику прямо в глаза - такое со мной впервые, - поделился впечатлениями с корреспондентом "РГ" Алексей Кужлеков.

Фото: iStock
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Алексей ищет на горных тропах следы и "поскребы" диких кошек, собирает информацию с фотоловушек, ставит новые камеры. Март, когда у снежных барсов брачный период, - самый удачный месяц для их поиска и подсчета. В этом году специалисты нацпарка сначала исследовали долину реки Аргут.

- Экспедицию на Аргут можно считать удачной уже потому, что мы спасли как минимум одного ирбиса от мучительной смерти, - сообщил ученый. - На узкой тропе, по которой ходит барс, обнаружили бревно, с которого свисал стальной трос в виде петли. Бревно перегораживало путь так, что животным оставался только один путь - в петлю. И шансов выжить с грузом на шее - никаких.

По словам Алексея Кужлекова, обычно сотрудники нацпарка находят силки, расставленные на кабаргу. Петли на ирбисов давно не встречали. Сняв браконьерскую снасть, ученые на ее место поставили фотоловушку. И уже через неделю в нее "попался" снежный барс. Биологи определили, что это самец по кличке Юнчи, за которым они наблюдают третий год. "По уникальному расположению пятен каждого ирбиса можно идентифицировать. Это как у нас отпечатки пальцев", - поясняют специалисты.

Настоящую удачу принесла экспедиция на хребет Сайлюгем: Кужлекову удалось сделать фото- и видеосъемку и "подсмотреть" брачные игры снежных барсов.

- Барс вышел на меня неожиданно, - вспоминает ученый. - Я схватил фотоаппарат, но батарея разрядилась на холоде. Шанс был упущен, и самец быстро ретировался. Однако вдали я увидел самку, которая искала своего партнера, и на телефон снял видео их встречи. А через три дня снова наткнулся на эту пару. Сначала увидел самца, который поднимался по горному склону, а, повернув голову, встретился взглядом с самкой. Она лежала на скалах в двадцати метрах и в упор меня разглядывала. Тут уж я не упустил возможность сделать хорошие кадры. Старался не дышать, чтобы не спугнуть позирующую кошку. За три дня я четыре раза увидел ирбиса, снял фото и видео - это больше, чем я мечтал!

Сейчас сотрудники Сайлюгемского национального парка продолжают весенний учет снежного барса, обследуя территории Курайского и Южно-Чуйского хребтов.

- В последнее время мы часто встречаем следы самок с детенышами, видим маленьких барсят и на снимках фотоловушек. Это очень хороший знак - популяция прирастает, а значит численность ирбисов как минимум стабильна, - радуется Алексей Кужлеков.

Общество Природа Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Республика Алтай

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