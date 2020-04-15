Жительница Кузбасса "замаскировала" запой под карантин

Кузбасская полиция возбудила административное дело в отношении 39-летней жительницы поселка Ижморский, пытавшейся попасть на карантин из-за прогулов.

О странной пациентке в полицию сообщила заведующая местной больницей. Она рассказала, что медицинские работники приехали по вызову к дому предполагаемой больной коронавирусом, но им не открыли двери.

Выяснилось, что жительница поселка Ижморский ушла в запой и два дня не ходила на работу. Чтобы оправдаться за прогулы перед работодателем, она решила притвориться больной.

Дама позвонила на горячую линию Роспотребнадзора по коронавирусу и сообщила, что общалась со знакомым, вернувшимся из другого региона, и теперь у нее уже несколько дней держится высокая температура. Симулянтка надеялась, что ее отправят на 14-дневную изоляцию и оформят больничный. Однако полицейские установили, что все это время "больная" распивала спиртные напитки.

- В отношении нарушительницы полицейские составили протокол по ст. 19.13 КоАП РФ "Заведомо ложный вызов специализированных служб", - сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области.

Прогульщице грозит штраф в размере до 1500 рублей.