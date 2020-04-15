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15.04.2020 15:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Калининградом пенсионерка заплатила мошеннику за самоизоляцию

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С новой уловкой мошенников, порожденной ситуацией с коронавирусом, столкнулась 64-летняя жительница Калининградской области. Деньги у нее выманили под предлогом выплаты компенсации на период самоизоляции.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, пенсионерка, живущая в одном из поселков Гусевского района, обратилась в дежурную часть. Она заявила, что с ее банковского счета мошенники сняли три тысячи рублей.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости www.ria.ru
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Женщина рассказала, что увидела в интернете рекламу некоего "Департамента социальных гарантий". Эта организация, якобы государственная, обещала гражданам выплаты в 15 тысяч рублей на период самоизоляции. Для получения компенсации нужно было зарегистрироваться и ввести реквизиты банковской карты, оплатив небольшую пошлину.

- Женщина искренне поверила в то, что первый платеж - это обязательная пошлина для организации с солидным названием, якобы государственного органа, добросовестно исполнила все требования обратной стороны и ждала социальную выплату. И только когда обещанных 15 тысяч рублей не поступило, при том, что с ее карты моментально были сняты 3 тысячи, женщина поняла, что ее просто-напросто обманули, - прокомментировала начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество", санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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