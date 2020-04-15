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15.04.2020 10:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Гатчине задержали сбежавшего пациента с подозрением на COVID-19

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Сотрудники полиции обнаружили и задержали пациента с подозрением на коронавирус, который самовольно покинул Александровскую больницу. Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 33-летний беглец находился в Гатчине у своей девушки.

Фото: Архив Тимура Колосова
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- Полицейских мужчина встретил в маске и перчатках, - рассказали в главке. - Сейчас пациент передан обратно в Александровскую больницу.

Результаты тестов беглеца на COVID-2019 должны быть готовы сегодня. Сейчас устанавливается круг лиц, с которыми мужчина контактировал за время отсутствия в медучреждении. Если он болен, они будут помещены в изоляцию.

- Материалы по данному факту направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела, - добавили в полиции.

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