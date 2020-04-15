СК обнародовал видео авиакатастрофы в Шереметьево

Следственный комитет России опубликовал видеозапись авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево, которая произошла в мае прошлого года.

На кадрах видно, как горящий самолет едет по взлетно-посадочной полосе и с каждой секундой пламя все сильнее охватывает лайнер.

Видно и как выходят пассажиры. Надувной трап в передней части салона был сразу же выброшен. Спаслись в первую очередь те, кто сидел ближе к переднему выходу. 41 человек погиб.

Расследование обстоятельств случившегося длилось почти год. Уголовное дело было возбуждено в отношении Дениса Евдокимова, командира воздушного судна RRJ-95B. Напомним, борт следовал из Москвы в Мурманск, но сразу после взлета самолет вынужден был вернуться и загорелся при посадке. Пилоту инкриминируется часть 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, крупного ущерба).

По данным следствия, командир судна после возвращения в аэропорт вылета произвел грубую посадку в Шереметьево. Дальнейшими действиями Евдокимов нарушил правила управления самолетом. Это послужило причиной того, что самолет разрушился и сгорел, в результате чего погибли 40 пассажиров и один член экипажа, а 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. На момент возгорания на борту самолета находились 78 человек, в том числе трое детей и пятеро членов экипажа.

- Следователи и эксперты изучили данные бортовых регистраторов разбившегося воздушного судна. Как выяснилось, во время полета самолет адекватно реагировал на управляющие воздействия пилота. Эти сведения опровергают версию обвиняемого о возможной неисправности воздушного судна, - отметили в СК.

Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения.