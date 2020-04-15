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15.04.2020 12:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

За изоляцией пациентов в Заполярье будут следить с помощью трекеров

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

В Мурманской области закупят электронные трекеры для "дистанционного мониторинга соблюдения пациентами режима изоляции на дому". Об этом говорится в постановлении регионального правительства от 13 апреля 2020 года №211-ПП, которое сегодня было опубликовано в электронном бюллетене областного правительства.

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На эти цели из областного бюджета выделено 1,479 миллиона рублей.

Всего предполагается закупить 120 комплектов персонального мониторинга (трекер, с bluetooth-метка и ремешок), 300 запасных ремешков и 30 дополнительных bluetooth-датчиков.

Напомним, за минувшие сутки в регионе число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 137. Сегодня этот диагноз подтвержден у 268 человек.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что в регионе ожидается серьезный рост числа зараженных коронавирусом граждан.

- В случае такой динамики на территории региона будут внедрены электронные пропуска, чтобы минимизировать передвижения людей без наличия на то оснований, - подчеркнул он в своем видеообращении.

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