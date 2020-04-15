В Ленобласти задержан подозреваемый в изнасиловании детей

Сотрудники полиции задержали в поселке Янино Ленинградской области мужчину, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, уголовное дело возбуждено сразу по трем статьям, сообщает главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, подозреваемый - 30-летний мужчина - в январе 2020 года напал на 13-летнюю школьницу возле одного из домов по улице Куйбышева в Петербурге. Девочка была изнасилована. Позже он, вступив в переписку в социальной сети с другой 13-летней школьницей, совершил с ней развратные действия сексуального характера.

В настоящее время решается вопрос об аресте мужчины и предъявлении ему обвинения, а также выясняется его причастность к другим аналогичным преступлениям в Петербурге и Ленинградской области.