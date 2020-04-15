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15.04.2020 14:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вологодский суд впервые оштрафовал жителя за нарушение самоизоляции

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)

В Вологодской области рассмотрели первое административное дело по нарушению режима самоизоляции в Череповце. Об этом в среду сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Череповецкий городской суд вынес представление о привлечении к административной ответственности 47-летнего местного жителя. Он нарушил правила режима повышенной готовности на территории, где существует реальная угроза возникновения ЧС. Мужчина без уважительной причины находился совершенно по другому адресу.

Как объяснил сам гражданин при составлении протокола об административном нарушении, он решил пойти в гости.

Суд признал жителя Череповца виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере одной тысячи рублей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Распространение коронавируса COVID-19

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