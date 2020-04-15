Вологодский суд впервые оштрафовал жителя за нарушение самоизоляции

В Вологодской области рассмотрели первое административное дело по нарушению режима самоизоляции в Череповце. Об этом в среду сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Череповецкий городской суд вынес представление о привлечении к административной ответственности 47-летнего местного жителя. Он нарушил правила режима повышенной готовности на территории, где существует реальная угроза возникновения ЧС. Мужчина без уважительной причины находился совершенно по другому адресу.

Как объяснил сам гражданин при составлении протокола об административном нарушении, он решил пойти в гости.

Суд признал жителя Череповца виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере одной тысячи рублей.