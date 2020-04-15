Как житель Батайска потерял квартиру, деньги и семью

Семья Аринушкиных с двумя малолетними детьми не только лишилась приобретенной в ипотеку квартиры и средств материнского капитала, но ее глава еще и остался должен более миллиона рублей.

Житель Батайска Владимир Аринушкин попал в безвыходную ситуацию, понадеявшись, что судебное разбирательство с ипотечным агентством разрешится для него благополучно. На деле вышло иначе. В 2011 году водитель-дальнобойщик, у которого родился первый ребенок, заключил кредитный договор с малоизвестным в регионе московским банком на сумму один миллион 720 тысяч рублей на покупку квартиры под 12,7 процента годовых сроком на 25 лет. Через месяц после оформления кредита объект недвижимости был передан по закладной ипотечному агентству, также зарегистрированному в столице.

Молодой отец, счастливый обладатель собственного жилья, сделал ремонт в приобретенной квартире площадью 53 квадратных метра, и семья в нее переехала. Но радость была недолгой. В 2014 году Аринушкину пришла судебная повестка. Иск на него подало ипотечное агентство за то, что он якобы с февраля 2012 года "не производил платежи должным образом". Батайчанин утверждал в суде обратное, предоставив квитанции об оплате.

- Признаюсь, задержки небольшие случались, учитывая, что я неделями был в командировках, но по возвращении все полностью оплачивал, - утверждает Владимир.

Чтобы урегулировать финансовый конфликт, семья направила истцу все средства материнского капитала - почти 430 тысяч рублей, полученные на второго ребенка, родившегося в 2012 году. Судебный процесс прекратился, и супруги вздохнули спокойно. Не прошло и двух недель, как их опять вызвали в суд. Получив маткапитал, кредитор снова подал исковое заявление на Владимира Аринушкина. Требования были те же: расторжение кредитного договора, полный возврат средств по нему, процентов и пени. Сумма получилась просто астрономическая, более трех миллионов рублей. А ведь с момента оформления ипотеки и покупки жилья прошло всего три года. И заемщик часть оплатил, в том числе маткапиталом.

Судебный вердикт был в пользу ипотечного агентства, а квартира Аринушкиных, растивших двух детей-дошкольников, стала предметом публичных торгов по цене, составляющей 80 процентов от рыночной стоимости, или один миллион 964 тысячи рублей. Причем о решении суда ответчик узнал только спустя длительное время, когда срок обжалования уже прошел. Владимир уверен, что это не случайность. Судебные перипетии и в итоге потеря единственного жилья привели к распаду семьи.

Аринушкин пытался бороться - нанял адвоката, но безрезультатно. Недавно ему пришла новая бумага: его квартира теперь принадлежит другой кредитно-финансовой организации, и та требует срочно ее освободить.

- В чем моя ошибка? Думаю, в том, что обратился в мало кому известный банк и столичное агентство, не обратил внимания на странности в документах: кредит выдавала одна организация, а платить надо было по реквизитам другой, сразу не нанял адвоката, когда подали судебный иск. Считал, что правда на моей стороне и она восторжествует, а потом было уже поздно. Пусть моя история станет для других уроком, - говорит Владимир Аринушкин.

Компетентно

Геннадий Солянников, юрист:

- С ипотекой столько неразберихи - правила все время меняются. Многое зависит от банка, с которым заключен договор. Нередко бывает, что финансовые организации банкротятся, передают свои обязательства другим, а потом ищи концы… Как из-под земли может появиться кредитор, требующий астрономические суммы штрафов и пени. Поэтому нужно брать ипотечный кредит только в надежной кредитно-финансовой организации. В нормальных банках, если человек попал в трудную жизненную ситуацию, например, потерял работу и у него возникли в связи с этим финансовые проблемы, дают отсрочку платежей по ипотеке на несколько месяцев. Кроме того, необходимо внимательно изучить договор об ипотечном кредите, платежные реквизиты по нему должны совпадать с реквизитами самого банка.