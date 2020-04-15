В Астрахани задержали грабителей, истязавших жертв на камеру

Троих молодых мужчин задержали в Астрахани за серию дерзких и жестоких ограблений: заманив ровесников на пустыри и в заброшенные здания, они отбирали их имущество, избивали битой, а одного из пострадавших облили бензином и подожгли.

При этом злоумышленники снимали свои преступления на мобильники и выкладывали видео в закрытый чат популярного мессенджера. Как сообщает пресс-служба УМВД России по области, возраст фигурантов - от 20 до 27 лет.

Жертвы нападавших в начале апреля стали обращаться в полицию: помимо причиненного им вреда здоровью, они лишились денег и смартфонов.

На след злоумышленников вышло управление уголовного розыска совместно с УФСБ региона, группировку задержали при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

Все задержанные сейчас под стражей, возбуждено уголовное дело.