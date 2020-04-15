В Краснодаре задержали членов сатанинской организации

В Краснодаре задержали группу адептов международной сатанинской организации Legion Ave Satan. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления ФСБ.

Против последователей возбуждено уголовное дело по факту распространения экстремистских материалов.

- Адептов подозревают в организации и распространении в России и за рубежом литературы с признаками экстремистской направленности, - говорится в сообщении силового ведомства.

Задержанных обвинили в публичных призывах к экстремизму, в том числе через интернет. Также у адептов сатанинской организации обнаружили и изъяли атрибуты и предметы для проведения обрядов поклонения дьяволу и специфическую литературу.

В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.