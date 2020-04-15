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15.04.2020 12:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму четырехлетняя девочка умерла из-за упавшего телевизора

Текст: Юлия Крымова (Республика Крым)
Фото: ГСУ СК РФ по РК и Севастополю Фото: ГСУ СК РФ по РК и Севастополю
Фото: ГСУ СК РФ по РК и Севастополю

В Крыму умерла четырехлетняя девочка, на которую дома упала тумбочка с телевизором. Следственный комитет может возбудить уголовное дело.

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Трагедия произошла накануне в поселке Черноморское. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, девочка была дома с отцом и прабабушкой, мама находилась на работе. Отец отправился в магазин и оставил ребенка под присмотром прабабушки, которая не может самостоятельно передвигаться.

В этот момент на малышку упала тумба с телевизором. Девочка получила тяжелую травму головы. Ее доставили в реанимационное отделение больницы, где она скончалась.

Сейчас следственный комитет проводит проверку обстоятельств гибели девочки. По результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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