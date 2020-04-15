Арест автомобиля вынудил уральца заплатить алименты сыну-инвалиду

Нежелание потерять автомобиль и угроза административного ареста вынудили жителя Екатеринбурга погасить долги по алиментам.

Как рассказали в пресс-службе управления ФССП России Свердловской области, 34-летний мужчина по решению суда должен был ежемесячно выплачивать одну четвертую часть дохода на содержание своего несовершеннолетнего сына с инвалидностью.

Однако свои прямые обязанности отец не исполнял, и в итоге накопил более 230 тысяч рублей долга.

Из имущества у него был ВАЗ 2114 - на машину наложили арест. Помимо этого суд признал должника виновным по ст. 5.35.1 КоАП РФ и назначил наказание в виде десяти суток административного ареста.

Все это вкупе заставило мужчину заплатить алименты в полном объеме - деньги уже перечислены на счет взыскателя.