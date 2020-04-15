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15.04.2020 08:38
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Арест автомобиля вынудил уральца заплатить алименты сыну-инвалиду

Текст: Екатерина Призова

Нежелание потерять автомобиль и угроза административного ареста вынудили жителя Екатеринбурга погасить долги по алиментам.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
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Как рассказали в пресс-службе управления ФССП России Свердловской области, 34-летний мужчина по решению суда должен был ежемесячно выплачивать одну четвертую часть дохода на содержание своего несовершеннолетнего сына с инвалидностью.

Однако свои прямые обязанности отец не исполнял, и в итоге накопил более 230 тысяч рублей долга.

Из имущества у него был ВАЗ 2114 - на машину наложили арест. Помимо этого суд признал должника виновным по ст. 5.35.1 КоАП РФ и назначил наказание в виде десяти суток административного ареста.

Все это вкупе заставило мужчину заплатить алименты в полном объеме - деньги уже перечислены на счет взыскателя.

Экономика Финансы Долги и кредиты Общество Семья и дети Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Полномочия судебных приставов

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