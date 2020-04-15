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15.04.2020 08:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Исследование: Россияне на самоизоляции занялись кулинарией

Текст: Ольга Штейн

94 процента жителей страны признались, что во время работы из дома и самоизоляции предпочитают готовить еду самостоятельно.

Фото: сайт детсада "Волшебный башмачок"/Тольятти
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Аналитики Head Hunter провели исследование, посвященное изменению пищевых привычек россиян, перешедших на удаленную работу. В опросе участвовали, в том числе, жители регионов Урала.

Более половины - 63 процента опрошенных - признались: работая из дома, начали питаться иначе. 94 процента сообщили, что предпочитают готовить самостоятельно, семь процентов сказали, что заказывают еду из ресторанов и кафе, 12 процентов покупают готовую еду в супермаркетах.

Половина респондентов уверены, что питаются правильно. 14 процентов из тех, кто сомневается в пользе блюд своего рациона, признались, что испытывают проблемы со здоровьем из-за неправильного питания.

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