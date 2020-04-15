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15.04.2020 09:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Южноуральцам начали выписывать штрафы за нарушение самоизоляции

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Полиция Челябинской области начала выписывать штрафы по статье 20.6.1 КоАП РФ о "Невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности", внесенной в административный кодекс для пресечения нарушений режима самоизоляции, сообщил в среду на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер.

Фото: Пресс-служба минэкологии Челябинской области
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- Полиции даны соответствующие полномочия, и за прошедшие двое суток в регионе составлены 69 протоколов, есть первые судебные решения о взыскании штрафов, - сообщил губернатор. - Эта работа проводится во всех муниципалитетах области. Первые нарушители выявлены в Челябинске, Златоусте, Миассе, Троицке и Катав-Ивановском районе.

Как уже сообщала "РГ", ранее в регионе протоколы составлялись только в отношении нарушителей, прибывших из-за рубежа и получивших постановление об обязательной самоизоляции от Роспотребнадзора. Они привлекались к административной ответственности по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (статья 6.3 КоАП РФ), предполагающей наказание за невыполнение предписания уполномоченного органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

По этой статье гражданам грозит штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей. И, как правило, суды оперируют нижним порогом.

По статье 20.6.1 КоАП РФ могут выписать протоколы любому гражданину, нарушившему распоряжение губернатора о введении режима повышенной готовности, то есть обнаруженному вдали от дома без уважительной причины.

Выходить из дома до окончания режима самоизоляции разрешено только работникам предприятий и фирм, деятельность которых не прекращена, по специальным справками и удостоверениям. Всем остальным гражданам разрешено покидать квартиры только для покупки продуктов в ближайшем магазине, выноса мусора и выгула домашних животных в радиусе 100 метров от дома.

Рядовые граждане могут быть оштрафованы по статье 20.6.1 КоАП РФ на сумму от одной тысячи до тридцати тысяч рублей, должностные лица - на сумму от 10 до 50 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели - на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, а юридические лица - на сумму от 100 до 300 тысяч рублей.

Добавим, что за последние сутки в области подтверждены пять новых случаев заболевания COVID-19. Число заболевших достигло 55 человек. Условно положительный результат теста получен от одного человека.

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