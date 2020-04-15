Психолог: Как не набрать лишний вес и не ожесточиться в самоизоляции

Почему некоторые люди так упорно не хотят соблюдать режим самоизоляции? Как не набрать лишний вес и не ожесточиться на карантине? Об этом корреспондент "Российской газеты" говорила с клиническим психологом из Екатеринбурга Анной Ткач.

Объясните тысячу раз, и дойдет

Анна Владимировна, сейчас мы видим два крайних проявления: с одной стороны, люди, которые боятся на улицу даже нос высунуть, с другой - те, кто демонстративно живет, как раньше.

Анна Ткач: Психологи хорошо знают, что есть разные стадии проживания стресса, а сейчас мы все находимся именно в нем.

Первая стадия - отрицание: этого не может быть, это не может случиться со мной, это где-то в Китае, Америке, но не у нас! Некоторые на этой стадии могут застревать надолго и демонстративно пренебрегать самоизоляцией, карантином: "Все хорошо, погода хорошая, я буду гулять и не заболею".

На самом деле этим людям тоже страшно, просто так их психика защищается от потрясений. Нужно объяснять сто раз, тысячу, и до них дойдет, что они рискуют своим здоровьем и здоровьем близких.

Другая крайность - пришли из магазина, все покупки помыли, руки помыли, потом вспомнили, что трогали сумку, кошелек - еще раз помыли. Потихоньку страх загоняет в душевные норы. Обостряются хронические болячки, тело начинает реагировать на мысли, эмоции хозяина. Как результат - плохое самочувствие, повышение давления, снижение иммунитета.

Фото: Из личного архива психолога Анны Ткач.

Можно с этим справиться самому?

Анна Ткач: Человек хорошо понимает, когда ему страшно: у него "сосет под ложечкой", апатия или перевозбуждение, хочется замереть или наоборот куда-то бежать, что-то делать.

Мы испытываем бессилие, когда не контролируем событие, не можем с ним взаимодействовать, повлиять. Недаром говорят: "Нет ничего хуже, чем ждать и догонять!" А теперь мы вынуждены ждать, причем нет точных дат окончания карантина. Бояться не стыдно, все мы разные по силе духа. Главное - не заразиться вирусом страха и истерикой.

И как это сделать?

Анна Ткач: Подумайте: "Как я могу себе помочь"? Например, мне порой становится тревожно после просмотра новостей, но я это осознаю и тут же стараюсь "выровнять" свое психологическое состояние.

Разрушают новости из телевизора или интернета? Не смотрите пока или уменьшите просмотр. На это вы повлиять можете? Уже легче. Если тревога "зашкаливает" - обратитесь к специалистам. В Екатеринбурге, например, организована психологическая помощь онлайн и бесплатно.

Помоги тем, кто рядом

Коллега поделилась недавно, что в магазине ее больно подтолкнули корзинкой к кассе, когда она честно соблюдала дистанцию в 1,5 метра. Семье с ребенком, вернувшейся из Вьетнама, соседи отказались помочь даже мусор вынести. Женщине, лежащей с коронавирусом в реанимации, земляки шлют проклятия на телефон. В Магнитогорске расклеили листовки с указанием фото, ФИО, телефона человека, предположительно зараженного COVID-19 после поездки в Таиланд, и призвали "найти и обезвредить подонка". Неужели мы скатываемся в Средневековье?

Анна Ткач: Бесконечно стадия отрицания в стрессе длиться не может. Она переходит в стадию гнева. Люди проживают его по-разному, кто-то ищет виноватого: власть, Китай, человека, который первым заболел...

Идет уже четвертая неделя самоизоляции, а угроза заболеть остается, подкрепляясь ежедневной статистикой. Отсюда агрессия. А ведь есть и новости о людях, которые выздоровели, но их мало кто замечает.

Стресс - это лакмусовая бумажка не только для конкретного человека, но и для общества в целом. Тот, кто не поддается эмоциям, понимает, что поодиночке нам не выжить.

Мы существа социальные, даже сейчас, будучи разделенными, хотим быть вместе. Поэтому фокус надо делать на добрые поступки, добрые слова. Не отвечайте агрессией на агрессию, так и до драки дойдет. Лучше уйти от конфликта с соседом, в магазине. Разругались в семье - попросите время, чтобы уединиться, а потом поговорите.

Сейчас нам всем нужна взаимовыручка. Выровняв свое эмоциональное состояние, помогите тем, кто рядом. Когда мы помогаем, успокаиваем словом, сами становимся сильнее и увереннее.

Стали к вам чаще обращаться за консультациями? Кто больше: молодые или пожилые?

Анна Ткач: Звонят даже клиенты, которых давно не видела: "Скажите, что будет? Нам страшно, тревожно". Больше обращается молодых 30-45 лет. Переживают за детей, за родителей.

Но это только в моей практике, может, у других психологов иная картина. А среди пожилых есть такие, что нас всех легко утешат! У них жизнь долгая была: война и много других исторических испытаний. Это закаляет.

Я бы сказала, что пенсионеры чаще нарушают режим: в магазинах и общественном транспорте только они.

Анна Ткач: Тот же этап отрицания, детское поведение. Но вообще-то нарушителей полно в любом возрасте. Думаю, ситуация постепенно дисциплинирует, и они изменят свое поведение.

Вирус уйдет - лишний вес останется

За две недели работы на "удаленке" я не заметила, как набрала килограмм. Вы по первому образованию врач - что посоветуете, чтобы после самоизоляции не бороться уже с лишним весом?

Анна Ткач: Есть физиологический голод, а есть психологический. В первом случае мы едим, чтобы жить. Во втором случае есть не хотим, но внутри пусто или эмоции, с которыми мы не можем справиться (страх, уныние, грусть). А хочется других.

Никто не заедет стресс кашей или картошкой. Нет, мы выбираем тортик, пиццу, шоколад, алкоголь. Острыми продуктами глушим страх, тревогу. Когда хотим любви, заботы, утешения - поглощаем сладкое.

И как себя остановить?

Анна Ткач: Если вы уже осознали, что день состоит из бесконечных перекусов - притормозите. Уверена, что принципы правильного питания у всех на слуху - пришло время их применить.

Снова потянулись руки к холодильнику? Скажите мысленно: "Стоп!" Выпейте стакан воды и подумайте: "Я действительно хочу есть?" Коронавирус уйдет, а лишний вес останется.

Проживая ситуацию, помогаем себе выйти из нее с минимальными потерями. А для этого занимаемся физической активностью (не нравится делать зарядку - просто танцуем).

Вспоминаем о занятиях, которые приносят удовольствие: чтение, шитье, рисование, другие хобби. Слушаем музыку и звуки природы, сейчас их можно подобрать в интернете. Общаемся по мере возможности, поддерживаем друг друга. А еще подбадриваем и хвалим себя. Сегодня непросто, но мы справимся!

А какую-то диету посоветуйте?

Анна Ткач: Строгие диеты на самоизоляции я не советую. Лучше расписать меню на несколько дней вперед, и исходя из этого, покупать продукты и готовить самой, а не заказывать готовые блюда.

Пьем больше воды - на улице уже плюсовая температура, а отопление в квартирах еще не отключили, от этого появляется чувство сухости.

"Вкусняшками" балуемся, но умеренно. Допустим, берем кусок торта, разрезаем на несколько частей и растягиваем удовольствие на день.

Кто-то уже отоспался и наелся вволю в зоне страха, а теперь с удовольствием осваивает кухни разных стран, ищет новые рецепты, то есть выходит в зону роста.

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