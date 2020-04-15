Мы уже смирились с тем, что шествия "Бессмертного полка" в мае не случится. Обидно, горько, но такова реальность. Коли на "улицу" наложено табу, сопредседатели и активисты общественных движений "Бессмертный полк России" и "Бессмертный полк" ищут ей альтернативу. В их числе Геннадий Иванов. Именно по его инициативе с 2008 года участники парадной колонны в Тюмени стали нести, как знамена, портреты фронтовиков. Спустя годы шествия, с подачи томичей получившие название "Бессмертный полк", охватили всю Россию, а следом за ней - десятки стран.

9 Мая 2008 года Геннадий Иванов (слева) и его товарищи прошли в праздничной колонне с портретами близких-фронтовиков. Фото: Личный архив Геннадия Иванова

Какие могут быть варианты? Первое, что приходит в голову, - просторы интернета. Организаторы акции предложили, в частности, выкладывать в соцсетях семейные фото с портретом фронтовика, записывать рассказы ветеранов и о ветеранах на видео. Обязательно с хештегом #Бессмертныйполкдома, #мойполкдома, #бессмертныйполк2020. Максимально использовать соцсети рекомендует и сопредседатель совета движения "Бессмертный полк" Сергей Лапенков.

Геннадий Иванов не имеет ничего против виртуального пространства.

- Однако удручает, - говорит он, - что в День Победы мы не увидим лиц победителей на улицах городов и сел. Согласитесь, после миллионных шествий это будет не только непривычным, но и ненормальным.

Он предлагает владельцам авто на заднем стекле салона вместо шаблонных наклеек типа "Спасибо деду за Победу!" (либо рядом с ними) разместить фото конкретного "деда". С именем, фамилией, воинским званием.

- Само собой, речь не об автопробеге, ином разовом непродолжительном действии, - поясняет сопредседатель "Бессмертного полка России". - Акция не ограничена днем, неделей, месяцем. Снимки фронтовиков мы сможем долго видеть на дорогах, парковках, во дворах. По моему убеждению, в сложившейся ситуации - дело доброе, несложное в исполнении.

Определенный стандарт бы не помешал. Простенькая компьютерная программка для совмещения фото с логотипом движения и текстовым сопровождением позволит специализированным мастерским быстро изготавливать ламинированную листовку-наклейку. В крайнем случае легко обойтись и самодельной "вывеской" и скотчем.

Тем временем Иванов обзванивает предприятия и организации, рекомендуя создать на корпоративном, ведомственном портале собственное подразделение "Бессмертного полка", формируя его из трудившихся у них ветеранов войны. Откликнулось, к примеру, областное управление МВД. С региональным телеканалом "Местное время" Геннадий Кириллович договорился о том, чтобы телевизионщики до конца года напоминали сибирякам о здравствующих фронтовиках - о каждом персонально. Осталось их около 250.

- В начале марта мы побывали в гостях у Александры Васильевны Чебаненко и Клавдии Никаноровны Фомягиной. Одну поздравили со 103-м днем рождения, другую - со 101-м. Порадовался за них: женщины бодры, отлично выглядят. На днях созванивался с жителем Ялуторовска Михаилом Алексеевичем Воробьевым, участником парада на Красной площади в ноябре 1941-го. Он перешагнул 98-летний порог. Ну а старшинство за Андреем Васильевичем Кошкаровым - ему летом 107 исполнится, - рассказывает Геннадий Иванов.

мнение

Артем Ткачук, зампредседателя регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов:

- Почему бы нет? Хорошая идея. Юридических и технических препятствий для ее реализации не вижу.

Сергей Смольников, инструктор по организации военно-патриотической работы ВЧ №71592 Центрального военного округа:

- Поддерживаю. Время ныне такое, что без креатива в праздновании Дня Победы, чествовании ветеранов не обойдешься. "Бессмертный полк" должен жить. Пусть сегодня портреты на авто, в Сети. Но скоро, не сомневаюсь, мы выйдем с ними на улицу.

Роман Пригарков, предприниматель:

- Интересно, в условиях временного запрета на работу бытового сервиса мы увидим исключительно самодеятельность автомобилистов? Или примут какое-то централизованное решение для обеспечения изготовления портретов с символикой? А как доставлять, забирать заказы?