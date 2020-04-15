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15.04.2020 07:59
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Заповедник, доступный всем

Текст: Анатолий Меньшиков (Тюменская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 82(8136)
У Тобольского государственного историко-архитектурного музея-заповедника юбилей - ему исполнилось полтора века. Хотели его сотрудники справить день рождения со зваными гостями со всей страны, да не пришлось по понятной причине. Однако побывать в Тобольске, в прошлом столице всей Сибири, а отчасти и уральского края, заглянуть в здешние музеи может любой человек, имеющий выход в Сеть. Недавно юбиляр попал в топ-15 самых интересных и посещаемых исторических музеев России для онлайн-туров и виртуальных экскурсий.
Последний музей из открытых в этом веке посвящен пребыванию семьи Николая II в Губернаторском доме. Фото: Анатолий Меньшиков/РГ Последний музей из открытых в этом веке посвящен пребыванию семьи Николая II в Губернаторском доме. Фото: Анатолий Меньшиков/РГ
Последний музей из открытых в этом веке посвящен пребыванию семьи Николая II в Губернаторском доме. Фото: Анатолий Меньшиков/РГ

Тобольский был образован в апреле 1870 года при губернском статистическом комитете. Осуществилась мечта краеведа Ивана Юшкова, секретаря этого комитета, ранее десять лет возглавлявшего "Тобольские губернские ведомости". Основой собрания музея стали личные коллекции Ивана. В том же году во время проведения ярмарки в Обдорске (нынешнем Салехарде) на казенные деньги и личные сбережения Юшков приобрел множество предметов быта остяков. Несколько лет спустя собрание насчитывало сотни экспонатов по археологии, палеонтологии, этнографии, промышленности края, собрана богатая библиотека.

Фото: Предоставлено автором
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Лишь в 1890-м музей обрел свое здание. Его, остающегося и сегодня архитектурной изюминкой города, построили на народные пожертвования. Губернатор возглавил музейное общество, а наследник престола Николай II взял музей под свое покровительство. В 1961-м по распоряжению правительства РСФСР сформирован государственный историко-архитектурный музей-заповедник, в 1995-м указом президента РФ он включен в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения.

Сейчас в фондах хранится около 450 тысяч предметов, в составе комплекса насчитывается 55 объектов, начиная с кремлевских. Все музеи сразу не перечислишь. Губернский, каторги и ссылок, предпринимательства, православия, управления Сибирью, промыслов и ремесел… Последний из созданных в этом веке посвящен пребыванию ссыльной семьи Николая II в Губернаторском доме. Зайдите в него, воспользовавшись технологией дополненной реальности, совершите экскурсию с мультимедийным гидом. Думаю, вам понравится.

Тем временем

Глава государства поздравил со 150-летием коллектив музея-заповедника, который, как подчеркнул президент, "бережет традиции предшественников, столь же высоко держит профессиональную планку, неизменно радует гостей содержательной экспозицией, реализует интересные творческие, информационные проекты".

Контакт

Сайт музея-заповедника: tiamz.ru/ru#museums

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