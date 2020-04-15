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15.04.2020 08:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Аферисты списали деньги

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 82(8136)
Пока в стране борются с коронавирусом, мошенники думают, как обмануть доверчивых пенсионеров.

В Катайском районе под предлогом выплаты компенсации на период самоизоляции жулики сняли у местного жителя с банковского счета более пяти тысяч рублей. По словам потерпевшего, в социальной сети со страницы, знакомой ему, пришло предложение оформить компенсацию. В письме говорилось, что всем людям пенсионного возраста во время пандемии полагается выплата. Для этого необходимо сообщить реквизиты банковской карты и пароль для перечисления. После совершения операции аферисты списали деньги со счета доверчивого курганца.

На Кубани банда из 16 аферистов обманывала интернет-покупателей

Однако на этом они не остановились и попытались вновь проделать свой трюк и завладеть уже более крупной суммой. Пенсионер заподозрил неладное, отменил операцию и обратился в полицию. Возбудили уголовное дело по статье "Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств". Если вина мошенников будет доказана, им грозит до шести лет лишения свободы. Но их еще предстоит найти.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Распространение коронавируса COVID-19

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