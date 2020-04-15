В Югре приступили к тестированию системы электронных пропусков

В регионе подготовили к запуску систему самоконтроля граждан на период действия режима самоизоляции. Напомним, первыми электронные пропуска внедрила Москва, где сегодня зафиксировано больше всего зараженных коронавирусом. Свою цифровую систему оперативно развернули и в Югре. В регионе сейчас проходит ее окончательное тестирование.

Итоговое совещание по внедрению системы электронных пропусков провела в режиме видеоконференции губернатор Югры Наталья Комарова со специалистами департамента информационных технологий и цифрового развития округа.Причем все происходящее транслировалось на личной странице главы региона в Instagram. И любой югорчанин мог узнать, как действует новая аналитическая система.

Директор департамента Павел Ципорин отметил, что сейчас проводится четкий анализ ситуации, как распространяется коронавирусная инфекция.

- Чтобы ее стабилизировать, и всем вместе бороться с развитием пандемии, мы предлагаем внедрить систему самоконтроля, - отметил руководитель ведомства. - Ее участниками станут жители округа и работодатели.

Вот как будет работать система с момента запуска. Создан специализированный сайт, зайдя на который жители должны будут занести информацию о своем перемещении: куда и во сколько они намерены выйти из дома. Руководители предприятий и организаций, продолжающих работу в режиме повышенной готовности, должны подать информацию о своих сотрудниках, графике их передвижения. Заявка на работников организаций заполняется один раз, указывается режим работы.

Как отмечают специалисты, интерфейс системы простой, понятный, доступный практически каждому. Оформление заявки происходит тремя способами. Через вышеназванный сайт, мобильное приложение "Госуслуги Югры". Ну а если у человека все-таки нет гаджета или он не умеет пользоваться Интернетом, можно позвонить на единый номер горячей линии 8 800 301 68 88 и оставить заявку. Заявки автоматически попадают в единую созданную систему.

Система интегрирована с аппаратно-программным комплексом "Безопасный город".

- С помощью поступающих данных мы сможем анализировать нарушение карантинного режима в муниципальных образованиях округа, - сказал Павел Ципорин.

Он отметил, что в центре внимания находятся несколько категорий граждан: те, кто приехал из-за границы и находится на двухнедельном карантине, кроме того,люди старше 65 лет, те, кто страдает хроническими заболеваниями, а также те, кто был в контакте с заболевшими.

- Нам очень важно следить за ситуацией с распространением коронавируса. От этого зависит общая безопасность всех нас, - подчеркнул Павел Ципорин.

Отметим, на этой неделе департамент информационных технологий и цифрового развития округа проводит тестирование, в котором задействованы предприятия государственного сектора, бюджетные организации и учреждения, кроме того, юридические лица независимо от формы собственности, которые готовы участвовать в тестировании, а также граждане, которые, по данным Роспотребнадзора, департамента социального развития и департамента здравоохранения, относятся к группе риска.

- Мы все вместе создаем систему самоконтроля. Это ключевое понятие. Каждый из нас контролирует сам себя на соблюдение всех тех правил, которые предусмотрены в условиях режима повышенной готовности и самоизоляции, - обратилась к жителям округа губернатор Наталья Комарова. - Прошу вас, уважаемые югорчане, берегите себя и внимательно, с большой ответственностью отнеситесь к себе. Это принесет большую пользу для каждого из нас.

Напомним, обращаясь к югорчанам ранее, глава Югры отметила:

- Обращаюсь ко всем землякам. Режим повышенной готовности и обязательной самоизоляции в округе действует по-прежнему. Судя по тому, как ситуация развивается в Югре и во всем мире, ограничения могут ужесточаться. Если мы будем дисциплинированны сейчас, на этом этапе, то меньше ограничений нам придется накладывать в будущем, - подчеркнула Наталья Комарова.