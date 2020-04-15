В Югре приступили к тестированию системы электронных пропусков

Новости

"Песни Победы" прозвучат на телеканале "Москва 24" 15:32
NASA показало снимок "дракона" на поверхности Марса 15:31
Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от умершего 15:30
Появился первый арт "Доктора Стрэнджа 2" от Сэма Рэйми 15:26
СК обнародовал видео авиакатастрофы в Шереметьево 15:23
МИД Кубы: Решение США о прекращении финансирования ВОЗ - эгоизм 15:22
Как правильно проветривать квартиру на самоизоляции 15:20
Сергей Шнуров заявил, что болен коронавирусом 15:18
Под Калининградом пенсионерка заплатила мошеннику за самоизоляцию 15:17
Конькобежец Кулижников помог доставить продукты пенсионерам 15:09
В Пермском крае мужчина похоронил убитую жену на кладбище для животных 15:05
В Вяземском дома престарелых COVID-19 заболели 83 человека 15:02
Угнанный Toyota Land Cruiser нашли спустя 18 лет 15:01
Жительница Татарстана отомстила соседке, заявив о ее заражении 15:00
Автор "Тихого места" может перезапустить "Фантастическую четверку" 14:52
В Рязани ушла из жизни актриса драмтеатра Надежда Кроткова 14:49
Турецкие национальные электромобили одобрены в Европе 14:47
Ветераны ВОВ просят президента перенести парад Победы 14:42
Ветеринар рассказал, как не заболеть COVID-19 после прогулки с животным 14:42
Легендарную "Катюшу" установят у Кургана Славы под Минском 14:40
Солисты воронежской филармонии начали давать концерты из дома 14:40
МЭА ожидает падение спроса на нефть до уровня 1995 года 14:39
Президент ФНЛ рассказал об истинных причинах снятия "Армавира" 14:39
Вологодский суд впервые оштрафовал жителя за нарушение самоизоляции 14:35
Жительница Кузбасса "замаскировала" запой под карантин 14:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На работу и на дачу: ответы на самые популярные вопросы о цифровых пропусках
На работу и на дачу: ответы на самые популярные вопросы о цифровых пропусках
Как вычеркнуть пени из квитанции за ЖКУ
Как вычеркнуть пени из квитанции за ЖКУ
Как получить пропуск по SMS
Как получить пропуск по SMS
15.04.2020 13:46
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Югре приступили к тестированию системы электронных пропусков

Текст: Елена Панова
В регионе подготовили к запуску систему самоконтроля граждан на период действия режима самоизоляции. Напомним, первыми электронные пропуска внедрила Москва, где сегодня зафиксировано больше всего зараженных коронавирусом. Свою цифровую систему оперативно развернули и в Югре. В регионе сейчас проходит ее окончательное тестирование.
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Итоговое совещание по внедрению системы электронных пропусков провела в режиме видеоконференции губернатор Югры Наталья Комарова со специалистами департамента информационных технологий и цифрового развития округа.Причем все происходящее транслировалось на личной странице главы региона в Instagram. И любой югорчанин мог узнать, как действует новая аналитическая система.

Директор департамента Павел Ципорин отметил, что сейчас проводится четкий анализ ситуации, как распространяется коронавирусная инфекция.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Штрафы, маски и бизнес: Глава Югры ответила на острые вопросы жителей

- Чтобы ее стабилизировать, и всем вместе бороться с развитием пандемии, мы предлагаем внедрить систему самоконтроля, - отметил руководитель ведомства. - Ее участниками станут жители округа и работодатели.

Вот как будет работать система с момента запуска. Создан специализированный сайт, зайдя на который жители должны будут занести информацию о своем перемещении: куда и во сколько они намерены выйти из дома. Руководители предприятий и организаций, продолжающих работу в режиме повышенной готовности, должны подать информацию о своих сотрудниках, графике их передвижения. Заявка на работников организаций заполняется один раз, указывается режим работы.

Как отмечают специалисты, интерфейс системы простой, понятный, доступный практически каждому. Оформление заявки происходит тремя способами. Через вышеназванный сайт, мобильное приложение "Госуслуги Югры". Ну а если у человека все-таки нет гаджета или он не умеет пользоваться Интернетом, можно позвонить на единый номер горячей линии 8 800 301 68 88 и оставить заявку. Заявки автоматически попадают в единую созданную систему.

Система интегрирована с аппаратно-программным комплексом "Безопасный город".

- С помощью поступающих данных мы сможем анализировать нарушение карантинного режима в муниципальных образованиях округа, - сказал Павел Ципорин.

Он отметил, что в центре внимания находятся несколько категорий граждан: те, кто приехал из-за границы и находится на двухнедельном карантине, кроме того,люди старше 65 лет, те, кто страдает хроническими заболеваниями, а также те, кто был в контакте с заболевшими.

Фото: iStock
Цифра в плюсе: В Югре приняли налоговые льготы для IT-компаний

- Нам очень важно следить за ситуацией с распространением коронавируса. От этого зависит общая безопасность всех нас, - подчеркнул Павел Ципорин.

Отметим, на этой неделе департамент информационных технологий и цифрового развития округа проводит тестирование, в котором задействованы предприятия государственного сектора, бюджетные организации и учреждения, кроме того, юридические лица независимо от формы собственности, которые готовы участвовать в тестировании, а также граждане, которые, по данным Роспотребнадзора, департамента социального развития и департамента здравоохранения, относятся к группе риска.

- Мы все вместе создаем систему самоконтроля. Это ключевое понятие. Каждый из нас контролирует сам себя на соблюдение всех тех правил, которые предусмотрены в условиях режима повышенной готовности и самоизоляции, - обратилась к жителям округа губернатор Наталья Комарова. - Прошу вас, уважаемые югорчане, берегите себя и внимательно, с большой ответственностью отнеситесь к себе. Это принесет большую пользу для каждого из нас.

Напомним, обращаясь к югорчанам ранее, глава Югры отметила:

- Обращаюсь ко всем землякам. Режим повышенной готовности и обязательной самоизоляции в округе действует по-прежнему. Судя по тому, как ситуация развивается в Югре и во всем мире, ограничения могут ужесточаться. Если мы будем дисциплинированны сейчас, на этом этапе, то меньше ограничений нам придется накладывать в будущем, - подчеркнула Наталья Комарова.

Власть Работа власти Регионы Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Цена российской нефти Urals опустилась ниже 20 долларов за баррель
Кремль не поддержал Трампа в критике ВОЗ
Дело об аварийной посадке самолета в Шереметьево передано в Генпрокуратуру
Собянин сообщил об устранении очередей в метро
В России остался только один регион без COVID-19
Борис Грызлов: Ряд политиков Запада ведет наступление на память о Победе
Какие меры приняло правительство для поддержки населения и бизнеса