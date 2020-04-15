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15.04.2020 15:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Шадринске из-за коронавируса закрыли въезд в город

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)

Для предупреждения распространения коронавирусной инфекции с 15 апреля въезды в Шадринск по Курганскому и Мальцевскому трактам полностью перекрыты. На остальных установили пропускной режим, сообщает администрация города.

Фото: EPA
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Такие строгие меры здесь ввели после того, как два человека в городе заболели коронавирусом. Сначала диагноз COVID-19 был поставлен студентке: в среду, 8 апреля, она приехала домой из Москвы. Уже в субботу ей стало плохо, ее положили в курганскую инфекционную больницу. Вечером 14 апреля туда же с тем же диагнозом привезли ее маму. Специалисты Роспотребнадзора выявили 15 человек, с которыми больные контактировали. У всех взяты пробы, они находятся под наблюдением медиков.

Тем временем на территории Курганской области выставлены дополнительные посты дорожно - патрульной службы. Полицейские останавливают водителей и предупреждают, что передвигаться разрешено только в случае крайней необходимости и только по специальному разрешению, выданному работодателем либо по смс-запросу.

Жителям Зауралья, посещавшим регионы России, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, рекомендовано сообщать о своем прибытии домой.

Напомним, по данным оперативного штаба, в Курганской области зарегистрировано 11 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Восемь находится на лечении, трое выздоровели.

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