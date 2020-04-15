В этом году россияне могут накопить большие долги по ЖКХ

Долги у россиян в этом году за коммунальные платежи могут накопиться немаленькие, прогнозируют эксперты. И здесь очень важна самодисциплина. Иначе материальные проблемы возникнут не только у жильцов, но и у тех, кто обеспечивает их дома теплом, водой, электроэнергией, прочими ресурсами и услугами.

Во-первых, надо учитывать, что вырастут сами платежи, их доля в семейном бюджете. Как рассказал "РГ" профессор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Константин Ильковский, потребление домохозяйствами электроэнергии возрастет в 2,5 раза. И это объяснимо. Если раньше взрослая часть населения большее время находилась на работе, то сейчас круглосуточно дома. А все пребывание в четырех стенах завязано на электроприборах. Аналогичная ситуация - и по другим ресурсам.

Во-вторых, искушением для жильцов станет то, что граждан в условиях эпидемии коронавирусной инфекции освобождают от начисления пеней за просрочку коммунальных платежей до первого января 2021 года. С деньгами сегодня у многих семей может быть туго. И эксперты опасаются, что за жилищно-коммунальные услуги они вообще до лучших времен платить перестанут. Даже за электричество.

Известно, что платежи, собираемые "за свет", самые высокие. Потому что многие понимали: если не заплатишь - могут отключить электроэнергию. И платили в первую очередь. Но теперь никого отключать нельзя.

Но платежи-то все равно никто не отменял! "То, что сейчас пени не взыскивают, не отключают еще не означает, что после окончания карантина долги всем простят", - предупреждает исполнительный директор НП "ЖКХ "Контроль" Светлана Разворотнева.

Так что хоть частями, но платить все-таки надо, чтобы потом не пришлось гасить долги сразу за несколько месяцев. Но, похоже, у экспертов отрасли надежды на это мало. "С учетом карантина и невозможности даже добросовестным потребителям оплатить жировки онлайн, я думаю, падение платежей стоит ждать как минимум в два раза", - уточнила Светлана Разворотнева.

Под удар неплатежей попадут, по мнению эксперта, те компании, которые и так были в сложном финансовом положении. Это, прежде всего, водоканалы и фонды капремонта. Но если последние могут сейчас приостановить работы из-за недостатка средств, то без воды людей не оставишь.

"У энергетиков запас прочности достаточно большой, за месяц неплатежей ничего с отраслью не случится, - уверен Константин Ильковский. - В более уязвимом положении - малая энергетика. У небольших теплоснабжающих компаний и котельных запас прочности вообще минимальный. Поэтому региональным властям уже сейчас надо продумать механизм их поддержки. Ведь впереди подготовка к зиме, надо завозить топливо, закупать оборудование".

По мнению Светланы Разворотневой, в еще худшей ситуации окажутся управляющие компании. Они работают более интенсивно чем раньше, но им пока не обещано никакой помощи.

"Минимальный перечень обязательных работ, которые необходимо проводить в многоквартирном доме, никто не отменял, - поясняет Светлана Разворотнева. - Текущие ремонты как-то сдвигаются, а обслуживание газового оборудования, лифтов - все должно проводиться в плановом порядке". Плюс к этому добавилась дезинфекция подъездов. На санитарную обработку 9-этажного дома, по словам эксперта, потребуется 750 тысяч рублей дополнительно. Управляющие компании еще худо-бедно могут найти это средства, а товарищества собственников жилья (ТСЖ), у которых нет прибыли, не смогут это сделать.

"Им не позавидуешь, - продолжает Разворотнева. - От председателей ТСЖ приходится слышать, что через месяц-другой они рискуют разориться. И не смогут подготовить дом к зиме". Чем это грозить жильцам? "Возможно, через пару месяцев мы увидим большое количество "брошенных" домов, которые будут в плачевном состоянии, - прогнозирует Светлана Разворотнева. - Да и начало отопительного сезона под большим вопросом. Поскольку многие управляющие компании уйдут с рынка. А у ТСЖ материальные возможности невелики, поскольку у них нет льгот, которые были предоставлены малому бизнесу в связи с эпидемией коронавируса".

Обо всех этих проблемах, которые могут появиться, надо позаботиться уже сейчас, уверены собеседники "РГ".