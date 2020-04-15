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15.04.2020 18:05
Рубрика: Происшествия

В ГД предложили обязать школы установить технические системы безопасности

Текст: Владислав Куликов
Депутат Госдумы Алексей Воевода предлагает регламентировать использование в школах электронных систем безопасности. Соответствующее обращение он направил секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву.

"Обеспечение комплексных мер по безопасности несовершеннолетних в том числе в образовательных учреждениях - это одна из приоритетных задач нашего государства, для этого в законодательстве должны быть четко сформулированы соответствующие требования и обязательства, - пояснил "РГ" Алексей Воевода. - В условиях пандемии, не стоит фиксироваться только на неблагоприятной эпидемиологической обстановке. Необходимо мыслить шире и смотреть дальше. Важно внедрять прогрессивные методы обучения на базе высокотехнологичного отечественного оборудования и программного обеспечения соответствующего всем необходимым параметрам, главный из которых безопасность наших детей".

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
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Как сказано в его официальном письме, сегодня в федеральном законодательстве имеется правовой пробел: отсутствуют нормы, которые бы детально регламентировали требования по обеспечению безопасности несовершеннолетних, в том числе обучающихся в образовательных организациях. В итоге единых подходов нет. Алексей Воевода предлагает прописать в законе приоритет установления в школах технических систем безопасности.

"Необходимы корректировки федерального законодательства с упором на единый подход к регулированию вопросов безопасности учащихся, - пояснила член Ассоциации юристов России, сотрудник аппарата Госдумы Дарья Силаева. - Особенно важны стандарты информационной безопасности, которые обеспечат, например, защищенность оборудования для дистанционного обучения от несанкционированного подключения и трансляции информации, от которой несовершеннолетних необходимо оградить".

В свою очередь, заместитель исполнительного директора - руководителя аппарата АЮР Дмитрий Липин считает, что правовой аспект вопроса о безопасности учащихся общеобразовательных учреждений требует внесения изменений не только в отраслевое законодательство об образовании, но и в ряд специальных законов.

"Например, если говорить об оснащении школ телекоммуникационным оборудованием и информационными системами, то логичным было бы внесение изменений в Федеральный закон "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", поскольку учреждения сферы науки и здравоохранения к ее субъектам относятся, а вот общеобразовательные учреждения на данный момент, к сожалению, нет", говорит Дмитрий Липин.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Законодательная власть Госдума

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