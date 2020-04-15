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15.04.2020 07:17
Рубрика: В мире

В Канаде заявили об эффективности препарата от Эболы в борьбе с коронавирусом

Канадские вирусологи подтвердили эффективность препарата, разработанного для борьбы с лихорадкой Эбола, в борьбе с коронавирусом. О результатах исследования сообщается в Journal of Biological Chemistry.

Фото: Christopher Furlong/Getty Images
Начались международные исследования препарата для лечения COVID-19

Речь идет о ремдесивире, который, как утверждают специалисты, способен блокировать размножение коронавируса в организме, пишет РИА Новости. Отмечается, что данный препарат удалось протестировать при лечении ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и атипичной пневмонии SARS-COV, схожих по структуре РНК с коронавирусом.

Однако предстоит еще ряд тестов, в том числе и на людях. До проведения клинических испытаний использовать препарат для лечения коронавируса нельзя.

Ранее, 13 апреля, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о том, что российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции. Начинаются доклинические исследования, а уже через 10-12 дней планируется начать его клинические испытания. По его словам, препарат тестировался в ряде стран, и это уже полностью российский аналог.

В мире Северная и Центральная Америка Канада Распространение коронавируса COVID-19

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