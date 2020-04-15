В России в I квартале стало меньше убийств, разбоев и грабежей

МВД России на своем сайте официально проинформировало о состоянии преступности за январь - март 2020 года. Анализ ситуации свидетельствует о том, что оперативная обстановка в стране продолжает оставаться стабильной и контролируемой и в условиях пандемии.

Сообщается, что число зарегистрированных убийств и покушений на убийства сократилось на 4,9%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - на 3,3%. Значительно меньше зафиксировано разбоев - на 22,4% и грабежей - на 8,4%. Снижается количество фактов присвоения или растраты - на 1,7% и умышленных поджогов - на 1,5%.

Не наблюдается и рост уличной преступности. Количество преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах сократилось на 3,3%, в том числе изнасилований и покушений на изнасилования - на 31,1%, разбоев - на 20,9%, грабежей - на 9,9%, краж - на 11,2%.

Намного безопаснее стало на объектах транспорта, где преступлений зарегистрировано меньше на 10,9%.

Однако растет киберпреступность. Количество IT-преступлений выросло на 83,9%, а удельный вес таких действий достиг 19,9% от общего числа. Именно из-за этого фактора уровень преступности в стране в целом вырос на 4%.

Эксперты МВД России провели дополнительный анализ статистики за март 2020 года и выявили схожие тенденции. По сравнению с мартом 2019 года сократилось количество совершенных убийств и покушений на убийства на 1,5%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - на 5,1%, разбоев - на 11,3%, грабежей - на 12,4%.

Но количество мошенничеств возросло на 48,5%, причем мошеннических действий с использованием электронных средств платежа - более чем в два раза. Общее количество зарегистрированных преступлений в этом марте превысило показатель марта прошлого года на 4,4%, опять же за счет роста киберпреступности.