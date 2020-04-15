Власти Новой Зеландии из-за коронавируса сократят зарплаты госслужащих

Министрам и главам госучреждений Новой Зеландии урежут зарплату из-за коронавируса. Это поможет правительству уравнять доходы граждан страны, которые пострадали от пандемии, и снизить ее негативное влияние на экономику страны. Информацию подтвердила премьер-министр Джасинда Ардерн.

"В ближайшие шесть месяцев и я сама, и министры кабинета, и главы госструктур столкнемся с 20-процентным сокращением зарплаты", - цитирует Ардерн агентство ТАСС.

За минувшие сутки в стране были выявлены 20 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее число заболевших в Новой Зеландии составляет 1 386 человек.

С 24 марта в стране действует режим чрезвычайного положения. Введены строгие ограничения на все передвижения по территории. Общественным транспортом сейчас пользуются только сотрудники экстренных служб и работники ключевых ведомств. Все остальные предприятия, учебные заведения и спортобъекты - закрыты.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран мира.