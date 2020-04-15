Железнодорожные билеты стали продавать с учетом карантинных требований

Такое решение приняли Российские железные дороги (РЖД), чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.
"Но если пассажиры едут семьей, либо в одном заказе единовременно оформляются места для четырех пассажиров и более, на них новые правила рассадки распространяться не будут", - пояснили в РЖД.
Новая схема рассадки действует пока на поездки до 30 апреля включительно.
Временные правила применяются также для скоростных поездов "Ласточка", "Стриж" и высокоскоростных поездов "Сапсан". Билеты в вагоны с местами для сидения продаются в зависимости от их конфигурации. Если ряд двухместный, то продадут только одно место из двух. А в трехместном ряду один пассажир сядет у окна, а другой - у прохода, среднее место останется свободным. Члены одной семьи, конечно, смогут сесть рядом.
Эта мера временная, пояснили в РЖД. Она позволит пассажирам соблюдать необходимую социальную дистанцию в купейных, плацкартных вагонах и в вагонах с местами для сидения.
Соблюдать дистанцию не менее 1 м предписывает постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 марта 2020 года N 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019". По расчетам РЖД, в купейных вагонах и в купейных отсеках плацкарта, если пассажиры будут сидеть, облокотившись на стенку, расстояние между ними превысит один метр.
Также снижению рисков будет способствовать недавно предоставленная РЖД возможность оформлять возврат билетов дистанционно, а не в кассе, говорит председатель общественного объединения "Союз пассажиров" Кирилл Янков. Такую меру компания сначала ввела для пассажиров в возрасте старше 65 лет, а потом распространила на всех пассажиров.
"Нужно также предусмотреть дистанционный обмен железнодорожных билетов. Причем должна быть возможность сделать это не только с использованием интернета, но и по телефону", - сказал Янков.