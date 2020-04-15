Знаменитые водопады Игуасу заметно обмелели

Одно из семи природных чудес света - водопады Игуасу - останутся без воды до мая. С начала апреля в реке Игуасу наблюдается рекордно низкий с 2006 года уровень воды, который ослабил силу природного потока. Обычная норма в 1,5 тысячи кубометров воды в секунду упала до 280.

Самый крупный и мощный каскад "Глотка дьявола", падающий с высоты 82 метра, к которому раньше нельзя было приблизиться, чтобы полностью не намокнуть, теперь спокойно несет свои воды вниз. Об этом рассказал управляющий парка Игуасу Серхио Акоста.

"Уровень воды по-прежнему крайне низкий. Прогнозы по дождю в зоне реки на территории Бразилии указывают на возможные изменения в мае", - цитирует Акосту РИА Новости.

Каскад водопадов разделяет Бразилию и Аргентину. Обе страны объявили близлежащую территорию национальными парками и даже назвали их одинаково - "Игуасу". Это целая сеть из 275 проток, порогов, водопадов и каньонов.