Генпрокуратура передала Роскомнадзору список распространявших фейки ресурсов

По требованию Генпрокуратуры информация об очередных фейках, связанных с коронавирусом, передана в Роскомнадзор для их блокировки.

После ежедневного мониторинга Сети, которая ведется лично по поручению генпрокурора Игоря Краснова можно говорить о двух основных группах коронавирусных вбросов. Одни пользователи утверждают, что сам коронавирус - это фейк и никакой опасности он не представляет, а придуман специально для контроля над населением. Другие, напротив, сообщают о сотнях и даже тысячах жертв вируса в разных регионах России, гибель которых скрывают власти.

В четверг в Генпрокуратуре рассмотрели материалы о недостоверной общественно значимой информации в интернете, которую выявили прокуроры Новосибирской и Самарской областей, а также Красноярского края.

В частности, как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, в соцсети "ВКонтакте" прокуроры выявили видео под названием "Обзор событий на 31 марта 2020 года. Злата Александровна Носова". Автор этого ролика утверждает, что "коронавирусная инфекция не опасна, поскольку является прикрытием масштабного глобального экономического кризиса, в апреле-мае 2020 года следует ожидать сокращения зарплат "бюджетников" вдвое, нельзя допустить вакцинацию от коронавируса, поскольку именно вакцина приведет к смерти взрослых и детей". Эта же видеозапись была размещена еще на шести интернет-ресурсах.

Кроме того, на пяти сайтах выявлена видео "Обзор событий на 17 марта 2020 года", где тот же автор сообщает, что "в ближайшее время будут отменены наличные и банки перестанут их выдавать". Гражданам рекомендуется "переводить деньги в другие материальные ценности, прежде всего в товары "жизнеобеспечения", поскольку остальные утратят ценность".

На двух других интернет-страницах размещены статьи "Пандемия коронавируса - афера ВОЗ в мировых масштабах?" и "Что страшнее: коронавирус или правление…".

В них говорится о том, что "новая коронавирусная инфекция не страшнее холеры, тифа или чумы, не опаснее обычного ОРВИ и характеризуется гораздо меньшей смертностью и заразностью, чем ближневосточный респираторный синдром MERS или тяжелый острый респираторный синдром". Также сообщается со ссылкой на независимых экспертов, врачей и ученых, что "в настоящий момент в мире нет ни эпидемии, ни тем более пандемии", а также о том, что "эпидемия была создана искусственно для обогащения на производстве вакцин от коронавируса".

Кроме того красноярскими прокурорами выявлена статья, согласно которой "сотрудникам полиции, задействованным в патрулировании улиц Красноярска, выдают ранее использованные маски". Несмотря на то, что этот вброс не имел ничего общего с действительностью, публикация активно обсуждалась и спровоцировала размещение многочисленных негативных комментариев о распространении полицейскими коронавируса.

Как отметили в Генпрокуратуре, распространение перечисленной недостоверной информации может способствовать возникновению угрозы массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.