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Рубрика: Общество

Стойте в свободе

Пасхальное послание Патриарха
Текст: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Российская газета - Федеральный выпуск № 84(8138)
Преосвященные архипастыри, досточтимые отцы, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Патриарх Кирилл: Церковь с неизменным духовным трепетом празднует Воскресение Господне. Фото: Олег Варов / patriarchia.ru Патриарх Кирилл: Церковь с неизменным духовным трепетом празднует Воскресение Господне. Фото: Олег Варов / patriarchia.ru
Патриарх Кирилл: Церковь с неизменным духовным трепетом празднует Воскресение Господне. Фото: Олег Варов / patriarchia.ru

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Милостью Всещедрого Бога мы сподобились достигнуть светозарной пасхальной ночи и вновь радуемся славному Христову Воскресению. Сердечно поздравляю всех вас, мои дорогие, с этим великим праздником и торжеством из торжеств.

Фото: Елена Яковлева
Корреспондент "РГ" посетила патриаршую службу в закрытом для прихожан храме

Почти две тысячи лет отделяют нас от воспоминаемого ныне события. Однако каждый год Церковь с неизменным духовным трепетом празднует Воскресение Господне, неустанно свидетельствуя об исключительности того, что произошло в погребальной пещере возле стен древнего Иерусалима.

Весь земной путь Сына Божия - от Его чудесного Воплощения до страданий и страшной смерти на Кресте - является исполнением обетования Творца, данного некогда нашим прародителям. Бог обещал послать в мир Того, Кто возьмет на Себя наши немощи, понесет наши болезни и спасет людей Своих от грехов их. Это обетование Господь подтверждал неоднократно через Своих пророков. Этому обещанию оставался верен даже тогда, когда народ избранный отступал от завета и нарушал волю Создателя.

В Воскресении же Христовом явлена в полноте любовь Божия, ибо преодолена, наконец, смерть - последний рубеж, отчуждавший человека от истинного Источника жизни. И хотя физическая смерть существует и убивает человеческие тела, она более не способна убивать наши души, то есть лишать нас жизни вечной в общении с Творцом. Смерть повержена - ее жало вырвано. Пленил плен Господь и низложил ад. У Бога не остается бессильным никакое слово - воистину Он воскрес, как сказал.

В нынешнем году народы Земли проходят через особые испытания. Губительное поветрие распространилось по всему миру, достигнув пределов и наших стран. Власти применяют ограничительные меры, для того чтобы предотвратить взрывной рост эпидемии. В некоторых странах пастырской ответственности Московского Патриархата остановлено проведение общественных богослужений, в том числе и Божественной литургии. Однако нам, православным христианам, не должно унывать или отчаиваться в этих сложных обстоятельствах, а тем более поддаваться панике. Мы призваны хранить внутренний мир и помнить слова Спасителя, произнесенные накануне Его искупительных страданий: "В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир".

Пасха стала для человечества переходом от рабства греху к свободе Царства Небесного, в свободу славы детей Божиих. Только благодаря Воскресению Спасителя мы обретаем подлинную свободу, о которой свидетельствует всехвальный Павел, призывающий нас: "Стойте в свободе, которую даровал нам Христос". Сколько раз мы читали или слышали эти слова? А теперь задумаемся: не живем ли мы сегодня так, будто и не было вовсе Воскресения Христова? Не размениваем ли вдруг открывшееся нам богатство вечности на бесконечные заботы, вновь пленяясь суетой мира сего, поддаваясь преходящим страхам и забывая о нетленных духовных сокровищах и истинном призвании христианина служить Господу в святости и правде пред Ним?

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Однако чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом в том и состоит, чтобы по примеру, явленному нам в Евангелии Пастырем Добрым, снисходить друг ко другу любовью и терпением, помогать и поддерживать друг друга в испытаниях. Никакие внешние ограничения не должны расторгнуть наше единство и отнять у нас ту настоящую духовную свободу, которую мы все обрели чрез познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, победившего смерть и даровавшего нам возможность называться и быть детьми Божиими.

Одно сердце и одна душа у всех верных чад Церкви, ибо порознь мы члены, а вместе - Тело Христово, и ничто не может отлучить нас от любви Божией. А потому те, кто не имеет возможности сегодня в силу объективных причин прийти в храм и помолиться, пусть знают, что о них помнят и молятся. Вера дает нам силу жить и с помощью Божией преодолевать различные недуги и испытания, в том числе и то, что пришло в нашу жизнь через распространение опасного вируса.

Горячо призываю всех вас, дорогие мои, усугубить общие молитвы о том, чтобы Господь даровал нам, несмотря на все трудности, оставаться соучастниками благодатной литургической жизни Церкви, чтобы Священное Таинство Евхаристии совершалось и верные могли со дерзновением приступать к истинному Источнику Жизни - Святым Христовым Тайнам, чтобы больные получили исцеление, а здоровые ограждены были от опасной инфекции.

Надо снисходить друг ко другу любовью и терпением, помогать и поддерживать друг друга в испытаниях

Верим, что Воскресший Спаситель не оставит нас и ниспошлет нам твердость и мужество для непоколебимого стояния в вере и спасительного прохождения земного пути к жизни вечной.

Сердечно поздравляю всех вас, мои возлюбленные братья и сестры, со светлым праздником Святой Пасхи и призываю непрестанно являть образ настоящих учеников Спасителя, подавая добрый пример окружающим людям и возвещая совершенство "Призвавшего вас от тьмы в чудный свой свет", дабы мы во все дни жизни нашей делами свидетельствовали о непреходящей силе и верности пасхальных слов:

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Общество Религия Празднование Пасхи

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