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16.04.2020 22:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Адвокат экс-министра Абызова задержан по подозрению в мошенничестве

Текст: Александр Степанов

В столице задержан адвоката бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова Александр Вершинин. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. По данным агентства, Вершинин был задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве. В настоящее время адвокат находится на допросе, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Как ранее сообщала "Российская газета" Михаил Абызов был арестован более года назад по обвинению в мошенническом хищении 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества с использованием служебного положения.

По версии следствия, Абызов в 2011-2014 годах похитил 4 миллиарда рублей у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети", которые впоследствии вывел за рубеж. Экс-министр не признает себя виновным ни в одном из инкриминируемых преступлений.

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