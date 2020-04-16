Адвокат экс-министра Абызова задержан по подозрению в мошенничестве

В столице задержан адвоката бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова Александр Вершинин. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. По данным агентства, Вершинин был задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве. В настоящее время адвокат находится на допросе, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как ранее сообщала "Российская газета" Михаил Абызов был арестован более года назад по обвинению в мошенническом хищении 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества с использованием служебного положения.

По версии следствия, Абызов в 2011-2014 годах похитил 4 миллиарда рублей у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети", которые впоследствии вывел за рубеж. Экс-министр не признает себя виновным ни в одном из инкриминируемых преступлений.