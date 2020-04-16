Костромичка передала полиции найденные на улице 267 тысяч рублей

В разгар эпидемии коронавируса бдительная костромичка нашла на улице 267 тысяч рублей и честно передала их в полицию. Деньги оказались потерянной зарплатой сотрудников мебельного салона.

Сообщение о найденной на улице в Костроме крупной сумме денег поступило в полицию 9 апреля. В дежурную часть обратилась жительница областного центра, заявившая, что подобрала на улице в центральной части Костромы файл с большой пачкой денег.

- Поскольку никаких сообщений о пропаже в дежурную часть так и не поступило, полицейские инициативно преступили к поискам владельца наличности. Участковый уполномоченный предположил, что деньги могли быть утеряны работником одной из расположенных неподалеку организаций, - пояснили в МВД.

Обходя окрестности, участковый сумел обнаружить безутешную хозяйку утерянного богатства. Пострадавшей оказалась директор мебельного салона. Она собрала имеющуюся наличность, чтобы отвезти деньги в банк и перевести на зарплатные счета сотрудников. Закрывая дверь, женщина для удобства переложила файл с зарплатой коллектива салона из кармана в полиэтиленовый пакет, но не заметила, что тот оказался с дырой.

Обнаружив пропажу, женщина бросилась на поиски, однако они не увенчались успехом. При этом обратиться в полицию хозяйка мебельного салона не догадалась.

Когда к ней пришли полицейские и вернули пропажу, женщина не могла поверить своему счастью. Она долго благодарила костромичку, которая в разгар кризиса проявила благородство и вернула деньги. Кроме этого, она просила передать искренние слова благодарности ответственному участковому уполномоченному полиции, который провел большую работу и сумел найти реального владельца пропажи.