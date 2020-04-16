Пациентов с ОРВИ в Москве будут штрафовать за нарушение самоизоляции

Жители столицы с диагнозом ОРВИ, нарушившие режим самоизоляции, будут оштрафованы. На них распространяются те же правила, что и на нарушителей карантина с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Чтобы предотвратить распространение инфекции в городе, теперь и у больных с ОРВИ будет предписание главного санитарного врача на обязательную самоизоляцию в течение 14 дней. В случае нарушения карантина пациентов с ОРВИ могут госпитализировать или поместить в обсерватор.

Штрафы за нарушение режима самоизоляции для жителей столицы достигают пяти тысяч рублей.