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16.04.2020 21:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пациентов с ОРВИ в Москве будут штрафовать за нарушение самоизоляции

Текст: Ангелина Зеленькова

Жители столицы с диагнозом ОРВИ, нарушившие режим самоизоляции, будут оштрафованы. На них распространяются те же правила, что и на нарушителей карантина с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Чтобы предотвратить распространение инфекции в городе, теперь и у больных с ОРВИ будет предписание главного санитарного врача на обязательную самоизоляцию в течение 14 дней. В случае нарушения карантина пациентов с ОРВИ могут госпитализировать или поместить в обсерватор.

Штрафы за нарушение режима самоизоляции для жителей столицы достигают пяти тысяч рублей.

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