Под Воронежем мужчина погиб, пытаясь распилить снаряд

Воронежские следователи устанавливают обстоятельства гибели 45-летнего мужчины в райцентре Богучар, сообщили в управлении СК по региону.

Как рассказал "РГ" источник в силовых структурах, мужчина погиб, пытаясь распилить "болгаркой" артиллерийский снаряд времен войны. Во время операции боеприпас взорвался. Серьезные ранения также получил 65-летний мужчина - он находится в реанимации местной больницы.

- Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в пресс-службе управления СК по Воронежской обасти.