Суд арестовал полковника Росгвардии, задержанного за коррупцию

Заместитель начальника оперативного разведцентра Росгвардии полковник Альберт Кудряшов, который был задержан по делу о вымогательстве, арестован подмосковным судом.

Как сообщили в Истринском городском суде, офицер заключен под стражу сроком на два месяца.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин подчеркнул, что подобные противоправные деяния единичны и своевременно выявляются и пресекаются. Он отметил, что ведомство принимает все меры для профилактики и пресечения такого рода преступлений и правонарушений.

"Все мероприятия проводились при содействии Главного управления собственной безопасности Росгвардии и сейчас организовано взаимодействие с правоохранительными органами", - сказал Грибакин.