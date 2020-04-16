В Москве сотрудник таможни арестован по делу о крупной взятке

В Москве арестован оперуполномоченный Московской областной таможни, задержанный по подозрению в получении взятки и пособничестве в даче взятки. Соответствующее решение вынес Мещанский суд столицы.

Согласно вердикту судьи, оперуполномоченный оперативно-разыскного отдела Московской областной таможни Федеральной таможенной службы РФ Юрий Князев проведет в СИЗО 2 месяца. Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании ареста в отношении Князева на срок до 13 июня.

По данным следствия, Князев подозревается в получении взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере. Если вина оперуполномоченного будет доказана, то ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом до 3 млн рублей.