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16.04.2020 09:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Сахалине нашли COVID-19 у врача, сбегавшего из карантина на работу

Текст: Анна Бондаренко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В городе Поронайске Сахалинской области стоматолог одной из частных клиник оказался болен коронавирусом. Будучи инфицированным, он продолжал лечить пациентов, сообщил на своей странице в Facebook глава региона Валерий Лимаренко.

Фото: iStock
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Как отметил губернатор, "крайне несознательный стоматолог", которого отправили на режим самоизоляции, продолжил работу в частной клинике, несмотря на предписание Роспотребнадзора. Мужчина дожидался дома контрольного обхода врачей, а затем шел на работу или по делам. Пришедшие анализы показали, что он болен коронавирусом.

Сейчас медработника поместили в инфекционный госпиталь. Уже нашли всех пациентов, определи круг их близких контактов. У всех взяли анализы на COVID-19. Людей направили на обсервацию, они проходят обследование.

- Если выяснится, что стоматолог успел кого-то заразить, к нему будут применены самые строгие меры ответственности, вплоть до уголовной, - пообещал Валерий Лимаренко.

На сегодняшний день в области 13 больных коронавирусной инфекцией. Вылечились шесть человек. Таким образом, всего в островном регионе зарегистрировано 19 случаев заболевания. В обязательной обсервации находятся 800 человек, ожидается увеличение этого количества до тысячи.

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