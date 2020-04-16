В Якутске начали проверку из-за фейка о коронавирусе

В Якутии СК начал доследственную проверку из-за "публичного распространения заведомо ложной информации" (статья 207.1 УК РФ).

Медработник записала аудиосообщение и распространила его в одном из мессенджеров. Она рассказала о проникновении COVID-19 на территорию Медицинского центра в связи с доставлением туда мужчины, у которого позже подтвердилось это заболевание.

"Автор сообщения также предала гласности несоответствующие действительности сведения об отсутствии средств индивидуальной защиты у персонала, контактировавшего с инфицированным, а также у других пациентов", - сообщает пресс-служба республиканского СУ СК РФ.

Сейчас правоохранители устанавливают все детали происшествия. После проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Справка "РГ"

За минувшие сутки в России подтвердили 3388 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных - 24490 человек, из них 1986 вылечились, 198 скончались.