В Комсомольске подопечный интерната ранил ножом сотрудницу учреждения

В Комсомольске-на-Амуре арестован 32-летний подопечный местного дома-интерната для престарелых и инвалидов. Его обвиняют в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ).

По версии следствия, 14 апреля он, находясь на территории учреждения, ударил замдиректора интерната ножом в живот. Сделал он это из-за "личных неприязненных отношений".

"Потерпевшая доставлена в больницу, где ей оказывается квалифицированная медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Сейчас правоохранители устанавливают точные обстоятельства преступления.