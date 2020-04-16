К началу весны 2020 года в ДФО было открыто свыше 1,5 тысячи счетов эскроу. По сообщению Дальневосточного ГУ Банка России, за февраль их количество увеличилось почти в полтора раза. То есть новые механизмы сооружения жилья по договорам долевого участия заработали в полную силу. Что это дало населению округа, сколько стоит сегодня на Востоке России квадратный метр, от чего зависит цена и кто спасает обманутых дольщиков, выясняли корреспонденты "РГ".

Не потянут

В Хабаровске, как и в других городах округа, после появления "дальневосточной ипотеки" цены на квартиры в новостройках резко взлетели. Если год назад один квадратный метр в среднем стоил 64 тысячи рублей, то сейчас - почти 80. Это значит, что семья, рассчитывающая купить, к примеру, двушку, должна выложить как минимум четыре миллиона рублей.

Конечно, подорожание можно частично объяснить внедрением обязательных для застройщиков счетов эскроу. Жалуются строительные фирмы и на нехватку местных стройматериалов. Раньше в Хабаровском крае было шесть железобетонных заводов, а сейчас осталось лишь два. Поэтому многое приходится завозить из других регионов, что сказывается на итоговой цене квартир. Однако столь резкое повышение - сразу на 28 процентов - скорее вызвано желанием строительных фирм нажиться на возникшем ажиотажном спросе.

Как повлиять на застройщиков, власти пока не знают. Звучат лишь отдельные и почти нереальные предложения. К примеру, общественники предлагали зафиксировать стоимость "квадрата" в Хабаровске и компенсировать застройщику затраты из городского бюджета.

- Даже ныне существующие программы помощи молодым семьям ограничены тем финансированием, которое у нас есть, и мы не можем направить туда больше денег при всем желании, - парировал мэр Сергей Кравчук.

По его словам, пока в городе ежегодно не начнут вводить в эксплуатацию по 300 тысяч "квадратов" жилья, цены не упадут. Однако после банкротства "Дальспецстроя" в регионе попросту не осталось крупных застройщиков, которые могли бы "потянуть" такие масштабы. К тому же мэрия выставляет на торги небольшие участки земли площадью четыре-пять гектаров, на которых не развернуться.

Остаются в городе и обманутые дольщики. Например, в 2014 году муниципальное унитарное предприятие "УКС" начало возводить два дома жилого комплекса "Алексеевская". Собрав с дольщиков деньги, застройщик благополучно обанкротился и заявил, что для завершения работ нужно еще сто миллионов руб­лей. Коррупционной составляющей в работе компании прокуратура не обнаружила. Пришлось вмешаться правительству края. Нашелся приморский инвестор, который готов довести дома до ума. Взамен власти отдадут ему кусок дорогой земли в центре Хабаровска, на котором построят очередной супермаркет.

Такая доля

В конце марта в Приморье по решению совета Фонда поддержки обманутых дольщиков были признаны проблемными два дома в Артеме. Достраивать их будут за счет краевого и федерального бюджетов. В апреле стартовал прием заявок от подрядчиков.

Фонд был образован в 2019 году. На тот момент в крае насчитывалось 2,5 тысячи обманутых дольщиков. Недостроенных домов было 26. Пять из них сдали в эксплуатацию в прошлом году, дольщикам еще двух выплатили компенсации. Сегодня в работе фонда 13 объектов. Как отмечают в АО "Корпорация развития Приморского края", курирующем строительство, в этом году планируется сдать в эксплуатацию десять домов.

Ближе всего к сдаче - жилой комплекс "Одиссей".

- Работы ведутся с октября 2019 года. Подрядчика нашли по результатам открытой конкурсной процедуры, - привела пример гендиректор корпорации и советник губернатора по вопросам долевого строительства Ольга Сун-жаю.

В Приморье, как и в Хабаровском крае, инвесторы, взявшие на себя обязательства по завершению строительства долгостроев, смогут в упрощенном порядке получать в аренду землю под свои проекты. Соответствующие дополнения внесены в краевой закон.

Стимулировать развитие отрасли нужно, снижая ставку жилищных займов. В регионах ДФО она на полтора-два процента выше, чем в Москве или Санкт-Петербурге

Председатель Ассоциации застройщиков Владивостокской городской агломерации Владимир Исаков считает, что даже в сложившейся непростой ситуации не стоит ждать увеличения количества недостроенных объектов и обманутых дольщиков: механизм эскроу-счетов дает неплохую защиту. Но сама отрасль существенно пострадает.

- По прогнозам, объем продаж может упасть на 30-40 процентов. Многие с трудом будут дотягивать действующие проекты и отложат реализацию новых. Стройки не остановились, но будет ли спрос на жилье в условиях снижения доходов населения? - говорит он.

По его мнению, стимулировать развитие отрасли в данном случае нужно как раз через конечного потребителя, снижая, например, ставку жилищных займов, которая, если не брать во внимание специальный продукт "дальневосточная ипотека", в регионах ДФО на полтора-два процента выше, чем в Москве или Санкт-Петербурге.

Во Владивостоке же, где квадратный метр традиционно дороже, чем в любом другом городе округа, стоимость квартир, подходящих под критерии "дальневосточной ипотеки", взлетела. "Квадрат" в них уже хорошо перевалил за 100 тысяч рублей.

Помогают не только деньгами

А в Якутии впервые начали выплачивать компенсации дольщикам, пострадавшим от двойных (и даже тройных) продаж. В этот реестр включены 39 граждан. По словам вице-премьера правительства республики Кирилла Бычкова, люди, заплатившие за уже проданные квартиры в четырех новостройках, получат более 50 миллионов рублей. Разбираться с обманщиками предстоит правоохранительным органам.

Всего в единый реестр проблемных объектов Якутии включено 14 домов, где с дольщиками заключено 650 не­исполненных договоров. Поддержка пострадавших обойдется в 717 миллионов рублей. Большая часть средств направлена из федерального бюджета. Многие семьи уже получили причитающиеся им деньги.

И здесь тоже местные власти решают проблемы обманувшихся в своих ожиданиях людей разными способами, не только путем компенсационных выплат. Если строители нарушили обязательства без злого умысла, а уровень готовности объектов достаточно высок, им помогают завершить работу. Кроме того, недавно впервые был успешно реализован опыт по передаче строительной компании чужого долгостроя в обмен на земельный участок. Предприятие взялось решить проблему 37 дольщиков, оставшихся без квартир в Якутске из-за банкротства застройщика. Свои обязательства оно выполнило. Сейчас специалисты минимущества республики без проведения торгов готовят договор аренды на обещанный компенсационный участок. Компания намерена построить на нем жилой дом.

Новые проблемы принес "коронавирусный" кризис. Сейчас выручать надо не только дольщиков, но и застройщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации и без иностранной рабсилы, на которую рассчитывали.

- Они будут освобождены от уплаты имущественного и транспортного налогов, получат отсрочку арендной платы по земельным участкам государственной и муниципальной собственности. Также для них до пяти процентов снизят ставку по упрощенной системе налогообложения, - рассказал Кирилл Бычков.