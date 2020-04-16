Нижегородские власти предупредили о сайте-двойнике "Карты жителя"

В интернете появился портал с названием, похожим на название официального портала "Карта жителя Нижегородской области".

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, с требованием прекратить работу сайта-двойника в Роскомнадзор обратился Центр координации проектов цифровой экономики Нижегородской области.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что единственный официальный портал Карты жителя это nn-card.ru.

"Злоумышленники организовали работу сайта с похожим адресом. Вопиющий случай, особенно в текущей ситуации! Направили обращение в Роскомнадзор", - отметил губернатор.

Отметим, что на сегодняшний день сайт-двойник - nncard.ru - пока не удален.