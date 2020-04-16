Нижегородцев будут штрафовать за отсутствие QR-кода для выхода из дома

С завтрашнего дня в Нижнем Новгороде начнут штрафовать всех работающих, которые не оформили электронное разрешение на выход из дома. Об этом заявил сегодня на онлайн-встрече с представителями СМИ, где присутствовал и журналист "РГ", губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- С понедельника функционирование системы будет нацелено на качественное предотвращение распространение вируса. Тогда 4-5 мая мы пройдем пик и выйдем на плато. Предпосылки для этого есть.

Губернатор сообщил также, что если все получится с понедельника, то к 5 мая в Нижегородской области будет около трех тысяч зараженных, от 600 до 900 госпитализированных, при этом 100-150 достаточно тяжелых больных.

"Такие нагрузки наша система здравоохранения выдержит с запасом. При негативном сценарии к середине мая мы можем получить до 10 тысяч зараженных, а это 3000 госпитализированных. Коек хватит, но врачей мало, им будет тяжело", - заверил губернатор.

По его словам, сейчас к процессу оказания медпомощи зараженным коронавирусом - госпитализации и маршрутизации - решено подойти с точки зрения принципов бережливого производства.

Кроме того, Глеб Никитин не вполне удовлетворен "индексом самоизоляции Яндекса", поскольку тот основан на подсчете передвигающихся по городу личных автомобилей. "По мне, так пусть на работу ездят на личном, а не на общественном транспорте", - подчеркнул глава области.

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