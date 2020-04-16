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16.04.2020 15:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Нижегородцев будут штрафовать за отсутствие QR-кода для выхода из дома

Текст: Андрей Чугунов (Нижний Новгород)
С завтрашнего дня в Нижнем Новгороде начнут штрафовать всех работающих, которые не оформили электронное разрешение на выход из дома. Об этом заявил сегодня на онлайн-встрече с представителями СМИ, где присутствовал и журналист "РГ", губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Фото: Владимир Аносов/РГ
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- С понедельника функционирование системы будет нацелено на качественное предотвращение распространение вируса. Тогда 4-5 мая мы пройдем пик и выйдем на плато. Предпосылки для этого есть.

Губернатор сообщил также, что если все получится с понедельника, то к 5 мая в Нижегородской области будет около трех тысяч зараженных, от 600 до 900 госпитализированных, при этом 100-150 достаточно тяжелых больных.

"Такие нагрузки наша система здравоохранения выдержит с запасом. При негативном сценарии к середине мая мы можем получить до 10 тысяч зараженных, а это 3000 госпитализированных. Коек хватит, но врачей мало, им будет тяжело", - заверил губернатор.

По его словам, сейчас к процессу оказания медпомощи зараженным коронавирусом - госпитализации и маршрутизации - решено подойти с точки зрения принципов бережливого производства.

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Кроме того, Глеб Никитин не вполне удовлетворен "индексом самоизоляции Яндекса", поскольку тот основан на подсчете передвигающихся по городу личных автомобилей. "По мне, так пусть на работу ездят на личном, а не на общественном транспорте", - подчеркнул глава области.

О чем еще глава региона рассказал журналистам, читайте на сайте "РГ" в ближайшее время.

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