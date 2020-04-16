Новости

Хуснуллин предложил ускорить расселение аварийного жилья 18:09
Хуснуллин: Нельзя допустить появления обманутых дольщиков из-за COVID-19 18:02
УРСА 4х4: монстр-трак на базе УАЗ "Хантер" 18:00
Дима Билан даст первый онлайн-концерт 17:56
В Москве сотрудник таможни арестован по делу о крупной взятке 17:50
Еще 1,5 тысячи россиян выразили желание вернуться домой из США 17:32
Проект приказа: В каких случаях полиция сможет сбивать беспилотники 17:32
Опровергнута теория о внезапном крахе Ангкора 17:31
"МИР" снова возглавил рейтинг телеканалов по доле телесмотрения 17:30
В Британии число заболевших COVID-19 превысило 100 тысяч человек 17:27
На Дону 14 человек заразились коронавирусом на семейном торжестве 17:23
ВОЗ обеспокоена распространением коронавируса в России 17:22
Реклама Lada удивила британцев 17:12
Китайцы провели морские испытания самого большого в мире гидросамолета 17:06
Ученые нашли планету, которая похожа на обитаемую больше, чем другие 17:01
Падение спроса на нефть в апреле составит 20 млн баррелей с сутки 16:55
Летчики Балтфлота отработали посадку Су-27 на поврежденную полосу 16:51
В ГД внесены поправки о подключении услуг связи с помощью биометрии 16:48
За сутки в Москве выписано две тысячи протоколов за нарушение самоизоляции 16:43
В Нижнем Новгороде наказали парикмахера, принимавшего на дому 16:42
В Прикамье грабители убили женщину и подожгли ее дом 16:37
В Индии арестовали религиозного лидера из-за распространения COVID-19 16:33
В иве нашли вещество, убивающее клетки рака 16:31
ФСБ показала видео задержания подростка, готовившего нападение на школу 16:30
Легендарный джазмен Ли Кониц умер от коронавируса 16:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На работу и на дачу: ответы на самые популярные вопросы о цифровых пропусках
На работу и на дачу: ответы на самые популярные вопросы о цифровых пропусках
Как вычеркнуть пени из квитанции за ЖКУ
Как вычеркнуть пени из квитанции за ЖКУ
16.04.2020 16:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижнем Новгороде наказали парикмахера, принимавшего на дому

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Протокол об административном правонарушении составлен на 47-летнюю жительницу Автозаводского района, оказывавшую на дому услуги парикмахера, несмотря на режим самоизоляции. Об этом сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Нижегородцев будут штрафовать за отсутствие QR-кода для выхода из дома

Женщина организовала у себя парикмахерский салон, принимая клиентов по записи. На нее составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.6.1 КоАП - "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". За это предусмотрен штраф от 1 до 30 тысяч рублей.

В полиции пояснили, что этот случай - не единственный. Вопреки Указу губернатора о режиме повышенной готовности в Нижнем Новгороде продолжают оказывать услуги, предусматривающие личное присутствие клиентов, хотя деятельность салонов красоты, бассейнов, фитнес-центров, саун и иных организаций запрещена.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков призвал дождаться решения Путина по параду Победы
Инфекционист спрогнозировал, когда наступит пик заражения COVID-19 в России
В Башкирии самоизоляцию продлили до конца мая
ЛНР и Киев завершили обмен пленными в Донбассе
Тестирование на коронавирус можно пройти на дому
Верховный суд отменяет штрафы водителям, наказанным с помощью гаджетов
Генпрокуратура выявила в интернете новые фейки о коронавирусе