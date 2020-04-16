В Нижнем Новгороде наказали парикмахера, принимавшего на дому

Протокол об административном правонарушении составлен на 47-летнюю жительницу Автозаводского района, оказывавшую на дому услуги парикмахера, несмотря на режим самоизоляции. Об этом сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Женщина организовала у себя парикмахерский салон, принимая клиентов по записи. На нее составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.6.1 КоАП - "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". За это предусмотрен штраф от 1 до 30 тысяч рублей.

В полиции пояснили, что этот случай - не единственный. Вопреки Указу губернатора о режиме повышенной готовности в Нижнем Новгороде продолжают оказывать услуги, предусматривающие личное присутствие клиентов, хотя деятельность салонов красоты, бассейнов, фитнес-центров, саун и иных организаций запрещена.