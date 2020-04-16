В Самаре 10-летняя девочка ограбила салон вместе с «отчимом»

В Самарской области мужчину будут судить за вовлечение несовершеннолетней в совершение особо тяжкого преступления. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по региону.

По данным полиции, ранее судимый 43-летний уроженец региона в сентябре 2019 года ограбил несколько магазинов в Промышленном районе Самары. Каждый раз он связывал продавщиц и угрожал им ножом. Его добычей становилась небольшая выручка и, как правило, сигареты.

Затем грабитель решил совершить налет на салон по продаже сотовых телефонов на улице 22 Партсъезда в Советском районе Самары.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Сергей Гольдштейн, он обманом привлек к совершению преступления 10-летнюю дочь гражданской жены. Как обычно мужчина взял с собой на дело нож, он положил его в детский рюкзак. Когда они пришли к салону, преступник попросил девочку проверить, есть ли кто-то в магазине. Ребенок сообщил, что там кроме продавца никого нет.

Тогда мужчина забежал в салон, напал на продавщицу, затащил ее в подсобку и связал. Девочка же по его указанию закрыла изнутри дверь на замок и следила за улицей. После чего мужчина отдал нож девочке и велел следить за "пленницей". А сам открыл витрины и похитил 36 смартфонов, 277 сим-карт и другие аксессуары. Также он взял из кассы и сейфа около шести тысяч рублей.

Оперативников на след преступника вывела в том числе и страница из школьной тетради девочки, в которую мужчина заворачивал нож. Он обронил ее, когда доставал холодное оружие. Похищенное имущество частично возращено салону. Дело направлено в суд.