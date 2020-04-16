Новости

Писатель и режиссер Луис Сепульведа умер от коронавируса 14:41
В Череповце прооперировали редкого раненого орлана-белохвоста 14:39
В Крым прибыли два электропоезда для нового маршрута 14:36
Эвакуацию космонавтов из "Союза МС-15" сократят из-за коронавируса 14:34
10 тысячам ветеранов обнулят счета за воду 14:33
В Британии вспомнили о производстве хлеба времен Второй мировой войны 14:32
Инфекционист спрогнозировал, когда наступит пик заражения COVID-19 в России 14:32
В Башкирии умер шестой пациент с коронавирусом 14:30
В Цифровом Диктанте 2020 приняли участие более 330 тысяч человек 14:24
В рифах Австралии сняли на видео самое длинное в мире существо 14:20
Матвиенко: Решение о дате Парада Победы будет принято в ближайшие дни 14:14
Испанские школьники будут учиться в июле 14:12
Песков призвал дождаться решения Путина по параду Победы 14:08
В Сочи 14-летнего подростка задержали за рулем автомобиля 14:06
В Беларуси у 116 детей подтвержден коронавирус 14:02
Видео: более 60 машин попали в ДТП под Чикаго из-за внезапного снегопада 14:00
В Самаре 10-летняя девочка ограбила салон вместе с «отчимом» 13:59
ЛНР и Киев завершили обмен пленными в Донбассе 13:57
Под Воронежем мужчина погиб, пытаясь распилить снаряд 13:56
В Госдуме поддержали проект о блокировке "пиратских" приложений 13:55
У мужчины, открывшего стрельбу по полицейским в Дагестане, нашли бомбу 13:52
Раскрыт новый механизм внутренней защиты организма от вирусов 13:50
Вышел трейлер итальянского сериала о Леонардо да Винчи 13:47
Архангельская пенсионерка отдала 4 млн рублей за возрождение "МММ" 13:36
ЮНИСЕФ направит инвестиции для борьбы с COVID-19 в Беларуси 13:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На работу и на дачу: ответы на самые популярные вопросы о цифровых пропусках
На работу и на дачу: ответы на самые популярные вопросы о цифровых пропусках
Как вычеркнуть пени из квитанции за ЖКУ
Как вычеркнуть пени из квитанции за ЖКУ
16.04.2020 13:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самаре 10-летняя девочка ограбила салон вместе с «отчимом»

Текст: Анна Шепелева (Самара)

В Самарской области мужчину будут судить за вовлечение несовершеннолетней в совершение особо тяжкого преступления. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по региону.

Уральца задержали за преступление 20-летней давности

По данным полиции, ранее судимый 43-летний уроженец региона в сентябре 2019 года ограбил несколько магазинов в Промышленном районе Самары. Каждый раз он связывал продавщиц и угрожал им ножом. Его добычей становилась небольшая выручка и, как правило, сигареты.

Затем грабитель решил совершить налет на салон по продаже сотовых телефонов на улице 22 Партсъезда в Советском районе Самары.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Сергей Гольдштейн, он обманом привлек к совершению преступления 10-летнюю дочь гражданской жены. Как обычно мужчина взял с собой на дело нож, он положил его в детский рюкзак. Когда они пришли к салону, преступник попросил девочку проверить, есть ли кто-то в магазине. Ребенок сообщил, что там кроме продавца никого нет.

Тогда мужчина забежал в салон, напал на продавщицу, затащил ее в подсобку и связал. Девочка же по его указанию закрыла изнутри дверь на замок и следила за улицей. После чего мужчина отдал нож девочке и велел следить за "пленницей". А сам открыл витрины и похитил 36 смартфонов, 277 сим-карт и другие аксессуары. Также он взял из кассы и сейфа около шести тысяч рублей.

Оперативников на след преступника вывела в том числе и страница из школьной тетради девочки, в которую мужчина заворачивал нож. Он обронил ее, когда доставал холодное оружие. Похищенное имущество частично возращено салону. Дело направлено в суд.

Происшествия Преступления Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков призвал дождаться решения Путина по параду Победы
Инфекционист спрогнозировал, когда наступит пик заражения COVID-19 в России
Мантуров: Производство защитных масок в РФ вырастет до 7 млн штук в день
Министр экономики не смог получить "нулевой" кредит для малого бизнеса
ЛНР и Киев завершили обмен пленными в Донбассе
Верховный суд отменяет штрафы водителям, наказанным с помощью гаджетов
Генпрокуратура выявила в интернете новые фейки о коронавирусе